درجة الحرارة تتجاوز 50 مئوية في هذه الدولة

الأحد 16 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في صيف يعد الأشد حرارة في تاريخ إيران، سجلت درجات الحرارة في 6 مدن إيرانية أكثر من 50 درجة مئوية خلال الـ24 الماضية.

درجة الحرارة 50 مئوية في إيران:

وكانت بيانات هيئة الأرصاد الجوية في إيران، أفادت أن مدينة “دهلران” في محافظة إيلام غرب إيران، تعد أكثر محطات الطقس سخونة في البلاد.

وكشفت أن درجة الحرارة في هذه المدينة بلغت 51.6 درجة مئوية.

فيما تلتها مدينة “أوميدية” بدرجة حرارة 51.2، و”الأحواز” بدرجة حرارة 50.8.

بينما بلغت درجة حرارة مدينة “شوش” 50.4، ومدينة “أغاجاري” 50.3 و”رامهرمز” بدرجة حرارة 50.2 مئوية.

يذكر أنه منذ نهاية شهر يونيو الماضي وحتى الآن وصلت درجة الحرارة في بعض محطات الأرصاد الجوية في إيران إلى أكثر من 50 درجة لعشرين مرة.

وتوقعت الإدارة العامة للأرصاد الجوية في محافظة خوزستان أن درجة الحرارة العظمى في بعض مناطق المقاطعة ستصل أيضا إلى 50 درجة مئوية.

كما توقعت أيضا الإدارة العامة للأرصاد الجوية في محافظة إيلام أن موجة الحر ستستمر حتى اليوم الأحد في هذه المحافظة.