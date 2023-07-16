وزير الدفاع يناقش أوضاع الضباط المبتعثين للدراسات العليا العسكرية في السودان

نصائح غريبة للمساعدة في النوم خلال الليالي الحارة المصممة باميلا منصور: أعكس قوة المرأة أمام التحديات كشف النقاب عن شعار دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية الرياض 2023 قناص حوثي يقتل مواطن في الضالع..(الاسم) مباحثات سعودية أممية للتعاون الإغاثي في اليمن متهم بجريمة قتل.. وزارة الداخلية توجه بضبط قيادي في قوات الانتقالي بعد فراره من العدالة اندلاع اشتباكات عنيفة بين الحوثيين وبني نوف..والقبائل تستنفر في مواجهة المليشيا..بعد أن قطعت الطريق الصحراوي الرابط بين الحزم ومدينة مأرب دولة خليجية تعتزم السماح للشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلي علماء يحققون اختراقاً علمياً.. تجديد الشباب ومحاربة الشيخوخة بحبة واحدة مهمة جديدة لفاغنر خارج روسيا
ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري اليوم الأحد الموافق 16يوليو تموز أوضاع الضباط المبتعثين للدراسة في كليات القيادة والأركان والحرب العليا والدفاع الوطني بعد توقف الدراسة نتيجة الأحداث المؤسفة والحرب الدائرة في السودان.
وأكد وزير الدفاع بحث عدد من الخيارات لمعالجة وترتيب أوضاعهم استكمالا للمشوار العلمي والاكاديمي الذي حصلوا عليه في تلك الكليات العريقة، لتعزيز المؤسسة العسكرية بالخبرات والكفاءات والقيادات المؤهلة.
من جانبهم عبر منتسبو كليات الأركان والحرب والدفاع عن شكرهم لوزير الدفاع على متابعة أوضاعهم وحل مشكلاتهم، وايلاء تدريب وتأهيل كوادر القوات المسلحة اهمية كبيرة.
حضر الاجتماع اللواء الركن محمد الردفاني رئيس هيئة التدريب والتأهيل واللواء الركن محمد الشاعري قائد الشرطة العسكرية واللواء الركن احمد البصر أركان حرب المنطقة العسكرية الرابعة واللواء الركن احمد الشعناء ملحق بلادنا العسكري في الخرطوم