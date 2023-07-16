إصابة مواطن بقصف مليشيا الحوثي تجمعات سكانية جنوب الحديدة

الأحد 16 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أُصيب مواطن بقصف مدفعي من قِبل مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأحدالموافق 16يوليو تموز ، على تجمعات سكانية جنوب الحديدة، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائمها ضد الإنسانية.

وأفادت مصادر محلية بأن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، استهدفت تجمعات سكانية في ريف حيس بقذائف الهاون، ما أسفر عن إصابة المواطن "إبراهيم علي سعيد علي" بشظايا متفرقة.

وبحسب المصادر، فإن المصاب كان جوار منزله عندما سقطت إحدى القذائف بجواره مخلفةً الذعر والخوف في أوساط الأهالي، خاصة النساء والأطفال. وأشارت إلى أنه تم نقل المصاب لتلقي العلاج في مستشفى الخوخة الميداني