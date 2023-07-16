معرض يحاكي الحرب والحصار الحوثي لتعز(صور)

الأحد 16 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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سلط معرض للصور الفوتوغرافية الضوء على واقع الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات ضد المدنيين من أبناء محافظة تعز المعرض الذي نظمة العشرات من الشباب الناشطين والمواطنين اليوم الأحدالموافق 16يوليو ، جسّد انتهاكات وجرائم مليشيات الحوثي الإرهابية بحق مدينة تعز للعام التاسع على التوالي.

وتضمن المعرض الذي أقيم في حي الجحملية أحد أكثر الأحياء السكنية تضررًا بسبب الاستهداف الحوثي المتكرر، مستعرضًا جزءاً من الصور التي وثقت بعض جرائم المليشيا بحق المدنيين والمدينة المحاصرة للعام التاسع على التوالي محتويا على عدداً من الصور التي تظهر جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق المدنيين.

ويأتي هذا المعرض في إطار الفعاليات التي أطلقتها السلطة المحلية تزامناً مع مرور 3000 يوم من حصار الحوثي للمدينة.

ومن المتوقع أن تشهد مدينة تعز غدًا جلسة استماع لبعض ضحايا الحصار من المدنيين، لتوثيق ما تعرضوا له. وأمس السبت تظاهر العشرات من أبناء محافظة تعز أمام المنفذ الشرقي للمدينة، للتنديد باستمرار الحصار الحوثي للمحافظة، وسط تفاقم الوضع الإنساني.

وطالب المحتجون المجتمع الدولي الضغط على المليشيات الحوثية لفتح الطرقات وإنهاء معاناة سكان المحافظة المستمرة طيلة 3 آلاف يوم من الحصار والحرب.

وقد رفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بإنهاء الحصار وإدراج المتورطين بقضية الحصار في قائمة العقوبات والتعامل مع قضية تعز كملف إنساني.