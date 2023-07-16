إصابة مواطن بقصف مليشيا الحوثي تجمعات سكانية جنوب الحديدة معرض يحاكي الحرب والحصار الحوثي لتعز(صور) النائب العليمي: هناك جيل كامل ولد وكبر تحت الحصار بتعز محروم من كامل حقوقه المشروعة حصاد مؤلم لـ 3000 يوم من الحصار المستمر على تعز إرسال طائرات ''إف-16'' إلى الخليج لهذه المهمة بسبب الدورات الطائفية.. عناصر حوثية قتلت 44 شخصا من أقاربهم 4 منظمات دولية ترفع شكوى ضد الدولة التونسية بسبب الاعتقال التعسفي لسياسيين تونس الأهلي السعودي يحسم صفقة محرز.. واتحاد جدة يقترب من لاعب ليفربول بحجة غريبة.. هدم مئذنة عمرها 296 عاماً يشعل العراق الأمم المتحدة تعلن عن تحرك السفينة البديلة لـ صافر نحو الحديدة
سلط معرض للصور الفوتوغرافية الضوء على واقع الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات ضد المدنيين من أبناء محافظة تعز المعرض الذي نظمة العشرات من الشباب الناشطين والمواطنين اليوم الأحدالموافق 16يوليو ، جسّد انتهاكات وجرائم مليشيات الحوثي الإرهابية بحق مدينة تعز للعام التاسع على التوالي.
وتضمن المعرض الذي أقيم في حي الجحملية أحد أكثر الأحياء السكنية تضررًا بسبب الاستهداف الحوثي المتكرر، مستعرضًا جزءاً من الصور التي وثقت بعض جرائم المليشيا بحق المدنيين والمدينة المحاصرة للعام التاسع على التوالي محتويا على عدداً من الصور التي تظهر جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق المدنيين.
ويأتي هذا المعرض في إطار الفعاليات التي أطلقتها السلطة المحلية تزامناً مع مرور 3000 يوم من حصار الحوثي للمدينة.
ومن المتوقع أن تشهد مدينة تعز غدًا جلسة استماع لبعض ضحايا الحصار من المدنيين، لتوثيق ما تعرضوا له. وأمس السبت تظاهر العشرات من أبناء محافظة تعز أمام المنفذ الشرقي للمدينة، للتنديد باستمرار الحصار الحوثي للمحافظة، وسط تفاقم الوضع الإنساني.
وطالب المحتجون المجتمع الدولي الضغط على المليشيات الحوثية لفتح الطرقات وإنهاء معاناة سكان المحافظة المستمرة طيلة 3 آلاف يوم من الحصار والحرب.
وقد رفع المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بإنهاء الحصار وإدراج المتورطين بقضية الحصار في قائمة العقوبات والتعامل مع قضية تعز كملف إنساني.