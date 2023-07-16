النائب العليمي: هناك جيل كامل ولد وكبر تحت الحصار بتعز محروم من كامل حقوقه المشروعة

الأحد 16 يوليو-تموز 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، معلقا على حصار محافظة تعز الذي تجاوز ثلاثة الف يوم " هناك "جيل كامل ولد وكبر تحت الحصار، جيل كامل حرم من حقوقه المشروعة في التنقل والتعليم والحياة الكريمة ، وأسر كاملة شتت الحصار شملها دون اي سبب غير العقاب الجماعي".

وأضاف " إن تعز ستكسر الحصار الحوثي و "ستنهض كما نعرفها دائما وستحمل الجميع معها نحو المستقبل"، وذلك بعد مرور ثمان سنوات من الحصار الحوثي على المدينة.

وفي تغريدة له على تويتر، قال "ثلاثة آلاف يوم من الحصار الذي تفرضه الميليشيات الارهابية الحوثية على ملايين المواطنين في تعز كإجراء عقابي ضد مدينة كل جريمتها انها رفضت مشروع التركيع واختارت طريقا للحرية والكرامة".

وأوضح أن الحصار الذي بدأ بأسطوانة الاكسجين وقنينة الغاز وحبة القمح وقطع اوصال المدينة سينتهي ذات يوم وستبقى ذكراه الموحشة تلاحق المجرمين.