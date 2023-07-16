إصابة مواطن بقصف مليشيا الحوثي تجمعات سكانية جنوب الحديدة معرض يحاكي الحرب والحصار الحوثي لتعز(صور) النائب العليمي: هناك جيل كامل ولد وكبر تحت الحصار بتعز محروم من كامل حقوقه المشروعة حصاد مؤلم لـ 3000 يوم من الحصار المستمر على تعز إرسال طائرات ''إف-16'' إلى الخليج لهذه المهمة بسبب الدورات الطائفية.. عناصر حوثية قتلت 44 شخصا من أقاربهم 4 منظمات دولية ترفع شكوى ضد الدولة التونسية بسبب الاعتقال التعسفي لسياسيين تونس الأهلي السعودي يحسم صفقة محرز.. واتحاد جدة يقترب من لاعب ليفربول بحجة غريبة.. هدم مئذنة عمرها 296 عاماً يشعل العراق الأمم المتحدة تعلن عن تحرك السفينة البديلة لـ صافر نحو الحديدة
قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، معلقا على حصار محافظة تعز الذي تجاوز ثلاثة الف يوم " هناك "جيل كامل ولد وكبر تحت الحصار، جيل كامل حرم من حقوقه المشروعة في التنقل والتعليم والحياة الكريمة ، وأسر كاملة شتت الحصار شملها دون اي سبب غير العقاب الجماعي".
وأضاف " إن تعز ستكسر الحصار الحوثي و "ستنهض كما نعرفها دائما وستحمل الجميع معها نحو المستقبل"، وذلك بعد مرور ثمان سنوات من الحصار الحوثي على المدينة.
وفي تغريدة له على تويتر، قال "ثلاثة آلاف يوم من الحصار الذي تفرضه الميليشيات الارهابية الحوثية على ملايين المواطنين في تعز كإجراء عقابي ضد مدينة كل جريمتها انها رفضت مشروع التركيع واختارت طريقا للحرية والكرامة".
وأوضح أن الحصار الذي بدأ بأسطوانة الاكسجين وقنينة الغاز وحبة القمح وقطع اوصال المدينة سينتهي ذات يوم وستبقى ذكراه الموحشة تلاحق المجرمين.