حصاد مؤلم لـ 3000 يوم من الحصار المستمر على تعز

الأحد 16 يوليو-تموز 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اكد مركز حقوقي ان مليشيا الحوثي قتلت وأصابت 22 ألف مدني منذ فرضها الحصار العنصري على مدينة تعز.

وأورد تقرير لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان ارقاما تكشف تداعيات وأثار الحصار الحوثي المفروض والمستمر على مدينة تعز منذ 3000 يوم.

التقرير قال ان عدد حالات القتل والإصابة بلغت أكثر من 22 ألف، القتلى بلغ 4105 مدنيا بينهم 878 طفلا و464 امرأة، فيما وصل عدد المصابين الى 17948مدنيا بينهم 2132 طفلا و2660 امرأة.

فيما الألغام حصدت حياة نحو 779 مدنيا، بينهم 38 طفلا و23 امرأة، وأصيب جراءها 1296 مدنيا بينهم 71 طفلا و30 امرأة.

وبلغت حالات الاختطاف 496 حالة لمدنيين و175 حالة إخفاء قسري، 897 حالة احتجاز تعسفي و102 حالة تعذيب، و97 حالة اعتداء على مدنيين، و78 انتهاكا لحرية الرأي والتعبير.

واوضح التقرير ان إجمالي الممتلكات العامة التي طالها الانتهاك بلغ 614 ممتلكا تم تفجير 11 مبان وتدمير 87 مبنى ومنشأة عامة ولحق الضرر كليا ب 62 منشأة ومبنى وجزئيا ب 379 أخرى واقتحام ونهب 29 ممتلكا عاما وتضررت 26 مركبة عامة.

وبلغ إجمالي الممتلكات الخاصة التي طالها الانتهاك نحو 3387 ممتلكا تم تفجير 169 منزلا وتدمير 208 منزلا ومنشأة خاصة ولحق الضرر كليا ب 323 منشأة ومنزل وجزئيا ب 1941 أخرى وتم اقتحام ونهب نحو 48 منزلا ومنشأة وتضررت 511 مركبة خاصة ورصد 187 حالة انتهاك أخرى لممتلكات خاصة.