الأهلي السعودي يحسم صفقة محرز.. واتحاد جدة يقترب من لاعب ليفربول

الأحد 16 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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ذكرت مصادر صحفية، السبت أن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم توصل إلى اتفاق نهائي مع الدولي الجزائري ‎رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقالت صحيفة الرياضية السعودية (الرياضية_عاجل) عبر حسابها في "تويتر" إن اللاعب ونادي الأهلي سيوقعان على العقد بعد اجتيازه الفحوص الطبية، وسيلتحق محرز مباشرة بمعسكر الفريق الخارجي.

وكان الإيطالي رودي جاليتي، الصحفي في شبكة "سكاي سبورت"، قد أكد أن رياض محرز بات أقرب من أي وقت مضى للانتقال لصفوف الأهلي.

وأشار جاليتي، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" اليوم السبت، إلى أن السيتيزينز فتح الباب أمام إمكانية قبول العرض الأخير المقدم من الأهلي.

وأوضح أنه من المتوقع إعلان الموقف النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة، من قبل إدارة حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن جهة أخرى اقترب فريق اتحاد جدة السعودي من حسم صفقة ضم نجم خط وسط نادي ليفربول، البرازيلي فابينيو.

وقال خبير سوق انتقالات اللاعبين، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن فابينيو لن يسافر مع ليفربول إلى المعسكر الذي سيقيمه في ألمانيا بسبب مفاوضات الاتحاد.

وأشار إلى أن تفاصيل التعاقد الشخصية بين اللاعب البرازيلي والفريق السعودي تمت الموافقة عليها بالفعل.

وكانت شبكة "ذا أثليتك"، أكدت في وقت سابق، أن نادي اتحاد جدة يسعى لضم فابينيو مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الشبكة إلى أن العائق الوحيد أمام ليفربول حاليا هو ضرورة إيجاد بديل للاعبه البرازيلي، قبل التخلي عنه إلى الاتحاد