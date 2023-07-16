4 علامات تؤثر على الأكل ويمكن أن تدل على سرطان غير معروف

إصابة مواطن بقصف مليشيا الحوثي تجمعات سكانية جنوب الحديدة معرض يحاكي الحرب والحصار الحوثي لتعز(صور) النائب العليمي: هناك جيل كامل ولد وكبر تحت الحصار بتعز محروم من كامل حقوقه المشروعة حصاد مؤلم لـ 3000 يوم من الحصار المستمر على تعز إرسال طائرات ''إف-16'' إلى الخليج لهذه المهمة بسبب الدورات الطائفية.. عناصر حوثية قتلت 44 شخصا من أقاربهم 4 منظمات دولية ترفع شكوى ضد الدولة التونسية بسبب الاعتقال التعسفي لسياسيين تونس الأهلي السعودي يحسم صفقة محرز.. واتحاد جدة يقترب من لاعب ليفربول بحجة غريبة.. هدم مئذنة عمرها 296 عاماً يشعل العراق الأمم المتحدة تعلن عن تحرك السفينة البديلة لـ صافر نحو الحديدة
هناك أكثر من 200 نوع مختلف من السرطانات المعروفة، والتي يتم تحديدها عادة من خلال مكان ظهورها في الجسم.
وفي حين أن بعض التكرارات للمرض معروفة جيدا، حيث يدرك الكثير من الناس الأعراض التي يجب البحث عنها، فإن البعض الآخر ليس معروفا جيدا.
وتندرج الساركوما في الفئة الأخيرة، حيث وجد استطلاع حديث أن 90% من الناس لم يكونوا على دراية بما هو السرطان.
عادة ما يتم تقسيم الساركوما إلى فئتين
- الأنسجة الرخوة والعظام
- ويمكن أن تؤثر الساركوما على أي جزء من الجسم.
ونظرا لحقيقة أنه غير معروف ومفهوم من قبل معظم الناس، تحدث أحد الخبراء حصريا مع "إكسبريس" حول علامات المرض التي يجب البحث عنها.
وقالت الدكتورة سوريل بيكلي، مديرة الأبحاث والسياسات ودعم ساركوما المملكة المتحدة: "إذا لم تكن قد سمعت بالساركوما من قبل، فأنت لست وحدك.
الساركوما هو نوع نادر من السرطان يمكن أن يصيب أي جزء من الجسم، في الداخل أو الخارج، بما في ذلك العضلات والعظام والأوتار والأوعية الدموية والأنسجة الدهنية.
نحن نعلم أن حوالي 15 شخصا يتم تشخيص إصابتهم بسرطان الساركوما يوميا في المملكة المتحدة.
ويمكن أن يؤثر على أي شخص، في أي عمر، ومن الضروري أن يتعرف اختصاصيو الرعاية الصحية على علاماته وأعراضه".
أربع علامات يمكن أن تظهر بعد تناول الطعام:
ومع هذا النوع من الساركوما، غالبا ما يعاني الأشخاص من أعراض مثل التعب وفقر الدم وفقدان الوزن والشعور بالغثيان أو عدم الراحة حول معدتهم".
وقالت: "الساركوما سرطان معقد، لكن أكثر الأعراض شيوعا التي يجب الانتباه إليها هو وجود كتلة، يمكن أن تكون في أي مكان من الجسم بما في ذلك ذراعك أو ساقك.
معظم الكتل ليست ضارة، والكتلة التي لا تكبر، ولا تسبب أي ألم، أو التي كانت موجودة منذ فترة طويلة من غير المحتمل أن تكون شيئا يدعو للقلق. ولكن إذا كان ينمو بسرعة أو يبلغ قياسه أكثر من خمسة سنتيمترات - بحجم كرة الجولف تقريبا - فعليك فحصه من قبل طبيبك العام".
وتابعت: "يمكن أن يبدأ سرطان الساركوما أيضا في العظام، والأعراض الأكثر شيوعا التي يعاني منها الأشخاص المصابون بساركوما العظام هي الألم غير المبرر أو الرقة حول العظام. إذا كان الألم يزداد سوءا ولا يزول مع الراحة، أو في الليل، يجب أن تذهب لرؤية طبيبك لفحصه".
وقالت بيكلي: "ملاحظة الدم في البراز أو القيء يمكن أن يكون أيضا علامة على ورم اللحمة المعدية المعوية أو الجهاز الهضمي. هناك الكثير من الأسباب لظهور الدم في البراز أو القيء، ولكن يجب فحصها من قبل أخصائي طبي