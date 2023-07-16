حريق يلتهم أكثر من( 150)الف ريال سعودي ومحتويات أخرى ثمينة تفاصيل

الأحد 16 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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التهم حريق شب في منزل أحد المواطنين في محافظة لحج مبلغ مالي يقدر ب150 الف ريال سعودي بحسب افادة صاحب المنزل بالإضافة إلى محتويات المنزل التي التهمتها النيران .

وقال مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الحوطة علي الوكالة : بأن حريق شب ظهر امس الجمعة بمنزل المواطن قائد حيدرة حمادي بمنطقة الرباط بمدينة الحوطة، وتسبب الحريق بخسائر مادية كبيرة وفق ما اوردة موقع عدن تايم.

وأضاف فور استلامي البلاغ تم التحرك إلى موقع الحريق من قبل الملازم أول عادل عبادي إلى جانب فريق الأدلة الجنائية، وتم العثور على نافذة يخرج منها الدخان فيما كانت النيران تشتعل داخل المنزل .

وأكد بتمكن المواطنون من إخماد الحريق بالاستعانة بأحد الوايتات الخاصة بنقل المياه الا أن الحريق كان قد انتشر بشكل كبير. وأوضح بأن التحقيقات لاتزال جارية للكشف عن أسباب الحريق.

هذا وتفتقر مدينة الحوطة عاصمة المحافظة ومديرية تبن إلى وجود سيارة إطفاء لإخماد الحرائق، وكانت توجد سيارة إطفاء تم نهبها وضياعها خلال حرب 2015م مع باقي سيارات مرافق الدولة ومنها سيارات تخص مكتب الصحة العامة بالمحافظة وصندوق النظافة والمياه وعدد من المرافق الأخرى لم يعرف مصيرها حتى اللحظة