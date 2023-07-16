وثيقة بريطانية يعود تاريخها لعام (1963): 3 متهمون وراء قنبلة مطار عدن

الأحد 16 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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في وثيقة بريطانية مؤرشفة لدى الانجليز عن تفجير قنبلة في عدن مطار الدولي على المندوب السامي والوفد المرافق له في ديسمبر 1963م تشير الى متهمين ثلاثة من موظفي المطار يقفون وراء رميها اعتقلتهم حينها السلطات البريطانية.

والوثيقة التي امسك بها الباحث العدني بلال غلام حسين ، خلال رحلته البحثية هذا العام الى لندن لمواصلة جمع مزيد من الوثائق في الأرشيف البريطاني عن تاريخ عدن في عهد مستعمرة عدن .

وتكشف الوثيقة ان وراء رمي القنبلة ثلاثة في مقدمتهم خليفة عبدالله حسن ومحمد عبدالمجيد ميه واحمد ناصر القشبري وجميعهم كانوا فوق قاعة الزوار بالمطار عند وقوع الحادث.

وكانت تناولات المهتمين والمؤرخين تشير الى حصرية الرمي للقنبلة بواسطة خليفة عبدالله حسن خليفة ودخوله السجن على اثرها دون اي ذكر للميه والقشبري.