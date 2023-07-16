حريق يلتهم أكثر من( 150)الف ريال سعودي ومحتويات أخرى ثمينة تفاصيل وثيقة بريطانية يعود تاريخها لعام (1963): 3 متهمون وراء قنبلة مطار عدن 28 منظمة تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها الإنسانية تجاه حصار تعز فريق هندسي يكشف عن حقل ألغام هو الثاني خلال يومين في مديرية حيس جنوب الحديدة بالأسم.. مشرف حوثي زراعي يشرف على أراضي زراعية وعقارات تابعة للرئيس صالح في سنحان يتسبب في اختطاف أربعة مواطنين بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية بمدينة تعز (نص البيان) بحضور محافظها بن ماضي ..حضرموت تطلق حمام الزاجل في سواحل المكلا تعبيرا بهذه الفرحة (صور) مركز حقوقي..ينشر إحصائية بالأرقام عن الجرائم المروعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بتعز الأمم المتحدة.. تعلن إبحار السفينة "نوتيكا" باتجاه السواحل اليمنية لنقل النقط من "صافر" السفير الاماراتي يؤكد استجابة بلاده لطلب تسهيل استخدام الوديعة المعلنة للبنك المركزي اليمني
في وثيقة بريطانية مؤرشفة لدى الانجليز عن تفجير قنبلة في عدن مطار الدولي على المندوب السامي والوفد المرافق له في ديسمبر 1963م تشير الى متهمين ثلاثة من موظفي المطار يقفون وراء رميها اعتقلتهم حينها السلطات البريطانية.
والوثيقة التي امسك بها الباحث العدني بلال غلام حسين ، خلال رحلته البحثية هذا العام الى لندن لمواصلة جمع مزيد من الوثائق في الأرشيف البريطاني عن تاريخ عدن في عهد مستعمرة عدن .
وتكشف الوثيقة ان وراء رمي القنبلة ثلاثة في مقدمتهم خليفة عبدالله حسن ومحمد عبدالمجيد ميه واحمد ناصر القشبري وجميعهم كانوا فوق قاعة الزوار بالمطار عند وقوع الحادث.
وكانت تناولات المهتمين والمؤرخين تشير الى حصرية الرمي للقنبلة بواسطة خليفة عبدالله حسن خليفة ودخوله السجن على اثرها دون اي ذكر للميه والقشبري.