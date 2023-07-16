28 منظمة تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها الإنسانية تجاه حصار تعز

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طالبت منظمات المجتمع المدني هيئة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بتحمل مسؤليتها الإنسانية والقانونية تجاه أبناء محافظة تعز المحاصرة منذ 3000 يوم والضغط من أجل وقف الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية بحق أبناء المحافظة.
وشدد البيان الصادر عن 28 منظمة مجتمع مدني على ضرورة محاكمة المليشيات الحوثية المسلحة وفق المعاهدات والاتفاقات والقوانين الدولية وتطبيق القرارات الاممية الصادرة ضد المليشيات، مشيراً إلى الأضرار الكارثية التي خلفها الحصار وتفاقم المعاناة في شتى مجالات الحياة بسبب زراعة الالغام والاختطافات والانتهاكات وفرض نقاط تفتيش للتضييق على المواطنين ومنع دخول المواد الغذائية الأساسية .
ولفت البيان إلى أن الميليشيات الحوثية وضعت تعز تحت حصار مطبق وتمركزت على التباب المطلة على المدينة التي تستهدف من خلالها المدنيين بشكل مباشر بالقذائف والأسلحة المختلفة الأمر الذي تسبب في تدني الحالة المعيشية للمواطن وتدهور الوضع الاقتصادي والصحي والتعليمي وكافة الجوانب الحياتية في ظل الصمت الدولي المؤسف للأمم المتحدة و مبعوثها الأممي.
وأكد البيان على الأمم المتحدة ضرورة النظر بعين المساواة الانسانية والضغط من أجل رفع الحصار عن مدينة تعز إسوة بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة .