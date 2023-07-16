فريق هندسي يكشف عن حقل ألغام هو الثاني خلال يومين في مديرية حيس جنوب الحديدة

الأحد 16 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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في جهود مستمرة منذ الأمس وفي إنجاز جديد تمكن الفريق الهندسي من إكتشاف حقل جديد للألغام في قرية الأكبر بمديرية حيس ويعد هذا الحقل للألغام هو الحقل الثاني الذي يكتشفه الفريق .

كما تمكن الفريق يوم أمس الجمعة 14يوليو تموز الكشف عن حقل ألغام وعبوات ناسفة في قرية الأكبر بمديرية حيس زرعتة مليشيا الحوثي وذلك بعد إكتشافه وتطهيره للحقل الأول في يوم أمس .

وقد تم إنتزاع عدد كبير من الألغام من هذا الحقل الجديد ولا زال العمل مستمراً لتطهيره .

الجدير بالذكر أن المليشيا عمدت لجعل محافظة الحديدة حقلاً كبيراً للألغام وتعمدت زراعتها بشكل عشوائي في القرى والطرقات وقريباً من التجمعات السكانية في رغبة إجرامية لحصد أكبر عدد من الضحايا الأبرياء وسط صمت مريب من المنظمات الدولية والحقوقية لنتائج هكذا أعمال إجرامية .