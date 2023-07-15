بالأسم.. مشرف حوثي زراعي يشرف على أراضي زراعية وعقارات تابعة للرئيس صالح في سنحان يتسبب في اختطاف أربعة مواطنين

السبت 15 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نفذت المليشيا الحوثية حملة عسكرية على إحدى قرى مديرية سنحان بمحافظة صنعاء بعد اعتداءهم على قيادات حوثية من محافظة صعدة .

وقالت مصادر قبلية اليوم الموافق السبت15يوليو تموز ،أن الحملة الحوثية العسكرية طوقت قرية شعسان بسنحان وتم اعتقال أربعة من أبناء القرية بعد اتهامهم بالاعتداء على المشرف الزراعي ومرافقيه في السوق التابع للقرية اثناء محاولته شراء القات .

وأضافت المصادر إن المشرف الحوثي والذي يقوم باستثمار الأراضي الزراعية التابعة للرئيس الراحل على عبد الله صالح في قرية بيت الشاطبي المجاورة لقرية سنحان ويتخذ من منزل صالح مسكنا له في المنطقة نفسها والتي مازال يتواجد بها عددا من الخيول التابعة لصالح - قام باستفزاز اهالي القرية والتطاول عليهم بالفاظ بذيئة .

وأكدت المصادر إن قيادات حوثية أخرى من صعدة تحتل منازل أخرى في المنطقة لقيادات في الدولة منها منزل علي محسن الأحمر واللواء محمد صالح الأحمر وحصن عفاش ومنازل أخرى تابع للزعيم صالح وافراد أسرته أغلبهم من صعدة وسط مطالبات الأهالي لهم بمغادرة المنطقة .

وحذر رجال القبائل في قرية شعسان من المتحوثيين من أبناء مديرية سنحان من تكرار الهجوم على قريتهم كما عملوا مساء أمس وتم التعامل معهم بحنكه اثناء مداهمتهم للقرية لإغلاق المجال على المليشيا الحوثية والتي تحاول الدفع بهم وتوريطهم في ثارات قبلية داخل المديرية .