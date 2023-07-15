بحضور محافظها بن ماضي ..حضرموت تطلق حمام الزاجل في سواحل المكلا تعبيرا بهذه الفرحة (صور)

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دشن محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم السبت15يوليو تموز، بمدينة المكلا فعاليات مهرجان البلدة السياحي 2023م.
وطاف محافظ حضرموت، ومعه الأمين العام للمجلس المحلي صالح العمقي، ووكلاء المحافظة، وقيادات المكاتب التنفيذية والقيادات العسكرية والامنية، وجمع غفير من المواطنين المنتشرين على شواطئ مدينة المكلا، بأجنحة الموروث الشعبي والصناعات التقليدية والوجبات الحضرمية المقامة على خيام، الى جانب معرض الصور لمشاريع السلطة المحلية، والمسابقات الرياضية الشاطئية.
كما دشن المحافظ بن ماضي، إطلاق الحمام الزاجل في سماء سواحل المكلا في رسالة سلام تبعثها حضرموت للعالم. وشهد محافظ حضرموت الرقصات الشعبية بمشاركة زهرات المكلا، كما شهد العروض البحرية التي نفذها الصيادون مشكّلين لوحة بحرية جميلة، واطلع على خطة قوات خفر السواحل وانتشارها على سواحل حضرموت لتقديم التوعية والتدخل اللازم عند الضرورة..مؤكداً حرص السلطة المحلية على اقامة مهرجان البلدة لإضفاء البهجة على المواطنين..معربًا عن ارتياحه لحجم الحضور على امتداد سواحل المحافظة..
مؤكدًا انه مهرجان للسلام وتحريك عجلة السياحة. وشهدت مدن الشحر - شحير - بروم ميفع -الريدة وقصيعر، فعاليات مماثلة احتفاءً بتدشين المهرجان. وتشهد ساحة العروض التي جرى اعادة تأهيلها لاحتضان فعاليات المناسبة، مساء اليوم، افتتاح معارض للأسر المنتجة وريادة الأعمال، وحفل فني ساهر يعكس الابتهاج بالمناسبة، فيما تشهد المكلا كرنفال للألعاب الشعبية والرقص الشعبي.