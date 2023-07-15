السبت 15 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 261

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت15/يوليوتموز، إبحار السفينة "نوتيكا" من جيبوتي باتجاه سواحل الحديدة (غربي اليمن) لبدء نقل النفط من الناقلة صافر.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، في تغريدة على تويتر، "أبحرت السفينة البديلة Nautica من جيبوتي اليوم في الساعة 09:45 في طريقها إلى ساحل البحر الأحمر اليمني لأخذ مليون برميل من النفط من الناقلة العملاقة المتحللة من صافر".

وأوضح غريسلي المتواجد على متن السفينة، أن نقل النفط سيبدأ الأسبوع المقبل. وكان منسق الشؤون الإنسانية، قد أعلن في إحاطة له أمام مجلس الأمن، يوم الاثنين الفائت، أن عملية نقل النفط ستستغرق أسبوعين، ووصف أن إتمام عملية نقل النفط بين السفينتين "ستكون لحظة يتنفس فيها العالم الصعداء".

ومطلع يونيو الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، وصول سفينة الدعم الفني "نديفور" إلى موقع خزان صافر النفطي قبالة ساحل رأس عيسى غربي اليمن، لتقييم وضع السفينة المتهالكة وبدء عملية نقل النفط منها.

وخزان صافر عبارة عن ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة، معرضة للانهيار أو الانفجار في أي لحظة، وتحمل أكثر من مليون برميل نفط خام، ومنذ بداية الحرب تُعيق مليشيا الحوثي صيانتها وسط تحذيرات أممية من مخاطر ذلك.