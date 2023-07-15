الأمم المتحدة.. تعلن إبحار السفينة "نوتيكا" باتجاه السواحل اليمنية لنقل النقط من "صافر" السفير الاماراتي يؤكد استجابة بلاده لطلب تسهيل استخدام الوديعة المعلنة للبنك المركزي اليمني قصف حوثي يقتل امرأة ونجلها جنوب محافظة تعز وفاة الصحفي الكبير في وكالة سبأ محمد الجرادي وساطة قبلية تنجج في الإفراج عن نجل قائد عسكري و 4 من مرافقيه المبعوث السابق جمال بن عمر يعود للحديث عن مطالب شباب الثورة في اليمن روسيا تعلن إسقاط أكبر وأحدث منظومة صاروخية مدمرة بريطانية الصنع اشتباكات عنيفة تتجدد وسط أم درمان والخرطوم بحري وهذه آخر التطورات بعد القرآن .. السويد توافق على حرق نسخة من التوراة وإسرائيل تعلق مستشار في الرئاسة: انهيار العملة الوطنية وتدهور الأوضاع المعيشية في المناطق المُحررة يخدم الحوثيين
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت15/يوليوتموز، إبحار السفينة "نوتيكا" من جيبوتي باتجاه سواحل الحديدة (غربي اليمن) لبدء نقل النفط من الناقلة صافر.
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، في تغريدة على تويتر، "أبحرت السفينة البديلة Nautica من جيبوتي اليوم في الساعة 09:45 في طريقها إلى ساحل البحر الأحمر اليمني لأخذ مليون برميل من النفط من الناقلة العملاقة المتحللة من صافر".
وأوضح غريسلي المتواجد على متن السفينة، أن نقل النفط سيبدأ الأسبوع المقبل. وكان منسق الشؤون الإنسانية، قد أعلن في إحاطة له أمام مجلس الأمن، يوم الاثنين الفائت، أن عملية نقل النفط ستستغرق أسبوعين، ووصف أن إتمام عملية نقل النفط بين السفينتين "ستكون لحظة يتنفس فيها العالم الصعداء".
ومطلع يونيو الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، وصول سفينة الدعم الفني "نديفور" إلى موقع خزان صافر النفطي قبالة ساحل رأس عيسى غربي اليمن، لتقييم وضع السفينة المتهالكة وبدء عملية نقل النفط منها.
وخزان صافر عبارة عن ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة، معرضة للانهيار أو الانفجار في أي لحظة، وتحمل أكثر من مليون برميل نفط خام، ومنذ بداية الحرب تُعيق مليشيا الحوثي صيانتها وسط تحذيرات أممية من مخاطر ذلك.