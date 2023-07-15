الأمم المتحدة.. تعلن إبحار السفينة "نوتيكا" باتجاه السواحل اليمنية لنقل النقط من "صافر" السفير الاماراتي يؤكد استجابة بلاده لطلب تسهيل استخدام الوديعة المعلنة للبنك المركزي اليمني قصف حوثي يقتل امرأة ونجلها جنوب محافظة تعز وفاة الصحفي الكبير في وكالة سبأ محمد الجرادي وساطة قبلية تنجج في الإفراج عن نجل قائد عسكري و 4 من مرافقيه المبعوث السابق جمال بن عمر يعود للحديث عن مطالب شباب الثورة في اليمن روسيا تعلن إسقاط أكبر وأحدث منظومة صاروخية مدمرة بريطانية الصنع اشتباكات عنيفة تتجدد وسط أم درمان والخرطوم بحري وهذه آخر التطورات بعد القرآن .. السويد توافق على حرق نسخة من التوراة وإسرائيل تعلق مستشار في الرئاسة: انهيار العملة الوطنية وتدهور الأوضاع المعيشية في المناطق المُحررة يخدم الحوثيين
ابلغ السفير الاماراتي محمد الزعابي اليوم السبت15/يوليو تموز رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استجابة بلاده لطلب الحكومة اليمنية تسهيل استخدام الوديعة المعلنة للبنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، في مسعى لاحتواء الانهيار المتسارع لسعر العملة الوطنية امام العملات الاجنبية.
وقالت وكالة الانباء الحكومية، ان العليمي اشاد خلال لقاء مع السفير الاماراتي محمد الزعابي بالتدخلات الاقتصادية، والانسانية والانمائية، والاستجابات المستمرة من قبل القيادة الاماراتية، بما في ذلك طلب تسهيل استخدام الوديعة للبنك المركزي اليمني.
وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين، والفرص الواعدة لتعزيزها وتوسيعها في مختلف المجالات على ضوء شراكتهما الاستراتيجية وتحدياتهما المشتركة، والدور الريادي الفاعل لدولة الامارات العربية المتحدة ضمن التحالف بقيادة السعودية. كما تطرق اللقاء الى مستجدات الاوضاع المحلية، والجهود الاقليمية والدولية من اجل تجديد الهدنة، واستئناف العملية السياسية وفقا للمرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي السفير الاماراتي في صورة الاوضاع المحلية، وعلى وجه الخصوص الانتهاكات الحوثية، والاجراءات الرئاسية والحكومية لاحتواء التداعيات الانسانية الكارثية للهجمات الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية