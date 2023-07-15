السفير الاماراتي يؤكد استجابة بلاده لطلب تسهيل استخدام الوديعة المعلنة للبنك المركزي اليمني

السبت 15 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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ابلغ السفير الاماراتي محمد الزعابي اليوم السبت15/يوليو تموز رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استجابة بلاده لطلب الحكومة اليمنية تسهيل استخدام الوديعة المعلنة للبنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، في مسعى لاحتواء الانهيار المتسارع لسعر العملة الوطنية امام العملات الاجنبية.

وقالت وكالة الانباء الحكومية، ان العليمي اشاد خلال لقاء مع السفير الاماراتي محمد الزعابي بالتدخلات الاقتصادية، والانسانية والانمائية، والاستجابات المستمرة من قبل القيادة الاماراتية، بما في ذلك طلب تسهيل استخدام الوديعة للبنك المركزي اليمني.

وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين، والفرص الواعدة لتعزيزها وتوسيعها في مختلف المجالات على ضوء شراكتهما الاستراتيجية وتحدياتهما المشتركة، والدور الريادي الفاعل لدولة الامارات العربية المتحدة ضمن التحالف بقيادة السعودية. كما تطرق اللقاء الى مستجدات الاوضاع المحلية، والجهود الاقليمية والدولية من اجل تجديد الهدنة، واستئناف العملية السياسية وفقا للمرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي السفير الاماراتي في صورة الاوضاع المحلية، وعلى وجه الخصوص الانتهاكات الحوثية، والاجراءات الرئاسية والحكومية لاحتواء التداعيات الانسانية الكارثية للهجمات الارهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية