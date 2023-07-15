قصف حوثي يقتل امرأة ونجلها جنوب محافظة تعز

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استشهدت امرأة ونجلها في قصف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على قرى سكنية في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز.
وقالت مصادر محلية، إن قذيفة "هاون" أطلقتها المليشيا، من مواقع سيطرتها أصابت منزل المواطن مختار الربع في قرية الهُجْمَة أودت بحياة زوجته وابنه البالغ من العمر 20 عاماً.
يأتي الهجوم ضمن مسلسل القصف العشوائي المتواصل الذي تشنه مليشيا الحوثي على القرى السكنية والمناطق الآهلة بالسكان، بالتزامن مع حشدها مقاتليها على أطراف محافظتي تعز ولحج