وفاة الصحفي الكبير في وكالة سبأ محمد الجرادي

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توفي في العاصمة صنعاء الصحفي الكبير محمد عبده قائد الجرادي عن عمر ناهز الـ 73 ، اثر مرض عضال الم به.
وكان الجرادي من الكوادر الصحفية البارزة في وكالة الأنباء اليمنية سبأ طيلة سنوات، وقد أسهم بإخلاص وتفان ومهنية في تطوير عمل الوكالة، وتعزيز حضورها، منذ التحاقه بها في منتصف سبعينيات القرن الماضي، وخلال تقلده عدد من المواقع التي تنقل بينها، وكان خلالها مثالا في الالتزام.
إذ عمل في الإدارة العامة للأخبار المحلية، ومن ثم توثيق العمل الإخباري أثناء عمله بالإدارة العامة لمركز البحوث، وكذا في الإدارة العامة للتحرير العربي، وآخرها عضواً في هيئة التحرير بالوكالة، وكان في جميعها متفانيا ومحبا للعمل ودمث الخلق ولطيف المعشر.
ووري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الرحمة امس الجمعة بعد الصلاة عليه في جامع السنة في المدينة السكينة سعوان.