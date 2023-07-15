وساطة قبلية تنجج في الإفراج عن نجل قائد عسكري و 4 من مرافقيه

السبت 15 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تمكنت وساطة قبلية في محافظة شبوة، مساء أمس الجمعة، من الإفراج عن نجل قائد محور عتق السابق عزيز العتيقي وأربعة من مرافقيه بعد ساعات من اختطافهم على يد مسلحين.

و اختطف مسلحون مجهولون نجل قائد محور عتق السابق وأربعة من مرافقيه في منطقة خورة بمديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة.

وقال مصدر محلي، إن مسلحين اختطفوا "محمد عزيز العتيقي" نجل قائد محور عتق السابق وأربعة من مرافقيه أثناء مرورهم في وادي خورة قادمين من محافظة البيضاء.

وأوضح أن الخاطفين طلبوا مبلغا ماليا كبيرا مقابل الإفراج عن المختطفين.