وفاة الصحفي الكبير في وكالة سبأ محمد الجرادي وساطة قبلية تنجج في الإفراج عن نجل قائد عسكري و 4 من مرافقيه المبعوث السابق جمال بن عمر يعود للحديث عن مطالب شباب الثورة في اليمن روسيا تعلن إسقاط أكبر وأحدث منظومة صاروخية مدمرة بريطانية الصنع اشتباكات عنيفة تتجدد وسط أم درمان والخرطوم بحري وهذه آخر التطورات بعد القرآن .. السويد توافق على حرق نسخة من التوراة وإسرائيل تعلق مستشار في الرئاسة: انهيار العملة الوطنية وتدهور الأوضاع المعيشية في المناطق المُحررة يخدم الحوثيين قمر اصطناعي يصطدم بالأرض خلال أسابيع أردوغان يزور 3 دول خليجية حاملًا “هدية” الشرعية تدعو إلى إجراء تحقيق عاجل بشأن تصفية المليشيات لـ«أبو رأس»
تمكنت وساطة قبلية في محافظة شبوة، مساء أمس الجمعة، من الإفراج عن نجل قائد محور عتق السابق عزيز العتيقي وأربعة من مرافقيه بعد ساعات من اختطافهم على يد مسلحين.
و اختطف مسلحون مجهولون نجل قائد محور عتق السابق وأربعة من مرافقيه في منطقة خورة بمديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة.
وقال مصدر محلي، إن مسلحين اختطفوا "محمد عزيز العتيقي" نجل قائد محور عتق السابق وأربعة من مرافقيه أثناء مرورهم في وادي خورة قادمين من محافظة البيضاء.
وأوضح أن الخاطفين طلبوا مبلغا ماليا كبيرا مقابل الإفراج عن المختطفين.