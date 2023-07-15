آخر الاخبار

وفاة الصحفي الكبير في وكالة سبأ محمد الجرادي وساطة قبلية تنجج في الإفراج عن نجل قائد عسكري و 4 من مرافقيه المبعوث السابق جمال بن عمر يعود للحديث عن مطالب شباب الثورة في اليمن روسيا تعلن إسقاط أكبر وأحدث منظومة صاروخية مدمرة بريطانية الصنع اشتباكات عنيفة تتجدد وسط أم درمان والخرطوم بحري وهذه آخر التطورات بعد القرآن .. السويد توافق على حرق نسخة من التوراة وإسرائيل تعلق مستشار في الرئاسة: انهيار العملة الوطنية وتدهور الأوضاع المعيشية في المناطق المُحررة يخدم الحوثيين قمر اصطناعي يصطدم بالأرض خلال أسابيع أردوغان يزور 3 دول خليجية حاملًا “هدية” الشرعية تدعو إلى إجراء تحقيق عاجل بشأن تصفية المليشيات لـ«أبو رأس»

وساطة قبلية تنجج في الإفراج عن نجل قائد عسكري و 4 من مرافقيه

السبت 15 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 504

تمكنت وساطة قبلية في محافظة شبوة، مساء أمس الجمعة، من الإفراج عن نجل قائد محور عتق السابق عزيز العتيقي وأربعة من مرافقيه بعد ساعات من اختطافهم على يد مسلحين.

و اختطف مسلحون مجهولون نجل قائد محور عتق السابق وأربعة من مرافقيه في منطقة خورة بمديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة.

وقال مصدر محلي، إن مسلحين اختطفوا "محمد عزيز العتيقي" نجل قائد محور عتق السابق وأربعة من مرافقيه أثناء مرورهم في وادي خورة قادمين من محافظة البيضاء.

وأوضح أن الخاطفين طلبوا مبلغا ماليا كبيرا مقابل الإفراج عن المختطفين.

إقراء أيضاً
وفاة الصحفي الكبير في وكالة سبأ محمد الجرادي
المبعوث السابق جمال بن عمر يعود للحديث عن مطالب شباب الثورة في اليمن
مستشار في الرئاسة: انهيار العملة الوطنية وتدهور الأوضاع المعيشية في المناطق المُ
الشرعية تدعو إلى إجراء تحقيق عاجل بشأن تصفية المليشيات لـ«أبو رأس»
صحيفة خليجية..هؤلاء هم السبب وراء إنهيار العملة اليمنية (تفاصيل)
رئيس الرئاسي.. يؤكد إعطاء قضية تعز أولوية قصوى على مساري السلام والردع العسكري
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول