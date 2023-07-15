مستشار في الرئاسة: انهيار العملة الوطنية وتدهور الأوضاع المعيشية في المناطق المُحررة يخدم الحوثيين

السبت 15 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال مستشار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي، الخميس، إن تدهور الأوضاع المعيشية وإنهيار العملة الوطنية، تخدم جماعة الحوثي وتفاقم الإنقسام الجاري في البلاد.

وقال المخلافي في تغريدة له على تويتر، "الوضع الاقتصاديِ والمعيشيِ المتدهورِ في المناطقِ المحررةِ يخدمُ الحوثي وعرضهُ لاستغلالٍ سياسيٍ لأطرافٍ داخليةٍ وخارجيةٍ تزيدُ منْ تفاقمِ الأوضاعِ والانقساماتِ في اليمنِ".

وأضاف أن "إدراكُ مجلسِ القيادةِ الرئاسيِ وهيئاتُ الشرعيةِ الأخرى والتحالفِ العربيِ لخطورةِ الأوضاعِ ووضعِ خطواتِ وآلياتِ سريعةٍ للحفاظِ على العملةِ ومعالجةِ مشكلةِ الخدماتِ، وفي مقدمتها الكهرباءِ، هوَ ما يمنعُ منْ مزيدٍ منْ التدهورِ والوصولِ إلى ما لا يحمدُ عقباهُ".

وخلال الأيام القليلة الماضية، ارتفعت أسعار الصرف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى قرابة 1500 ريال يمني، والريال السعودي إلى قرابة 400 ريال يمني