مستشار في الرئاسة: انهيار العملة الوطنية وتدهور الأوضاع المعيشية في المناطق المُحررة يخدم الحوثيين قمر اصطناعي يصطدم بالأرض خلال أسابيع أردوغان يزور 3 دول خليجية حاملًا “هدية” الشرعية تدعو إلى إجراء تحقيق عاجل بشأن تصفية المليشيات لـ«أبو رأس» صحيفة خليجية..هؤلاء هم السبب وراء إنهيار العملة اليمنية (تفاصيل) رئيس الرئاسي.. يؤكد إعطاء قضية تعز أولوية قصوى على مساري السلام والردع العسكري محلل سابق في المخابرات الأمريكية: دولة الأردن الهدف التالي لإيران تفاصيل مرعبة عن بغداد وصنعاء وسوريا مليشيا الحوثي تعتقل ستة مواطنين في محافظة صعدة رفضوا هذا الطلب للمليشيا وفاة وإصابة خمسة بينهم ثلاثة أطفال من أسرة واحدة بهذا المبيد المخصص للحشرات الضارة في المحويت تمهيداً لمصادرتها.. مليشيا الحوثي تقتحم عشرات المنازل في أحد الأحياء السكانية لمدينة إب لهذا السبب
قال مستشار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي، الخميس، إن تدهور الأوضاع المعيشية وإنهيار العملة الوطنية، تخدم جماعة الحوثي وتفاقم الإنقسام الجاري في البلاد.
وقال المخلافي في تغريدة له على تويتر، "الوضع الاقتصاديِ والمعيشيِ المتدهورِ في المناطقِ المحررةِ يخدمُ الحوثي وعرضهُ لاستغلالٍ سياسيٍ لأطرافٍ داخليةٍ وخارجيةٍ تزيدُ منْ تفاقمِ الأوضاعِ والانقساماتِ في اليمنِ".
وأضاف أن "إدراكُ مجلسِ القيادةِ الرئاسيِ وهيئاتُ الشرعيةِ الأخرى والتحالفِ العربيِ لخطورةِ الأوضاعِ ووضعِ خطواتِ وآلياتِ سريعةٍ للحفاظِ على العملةِ ومعالجةِ مشكلةِ الخدماتِ، وفي مقدمتها الكهرباءِ، هوَ ما يمنعُ منْ مزيدٍ منْ التدهورِ والوصولِ إلى ما لا يحمدُ عقباهُ".
وخلال الأيام القليلة الماضية، ارتفعت أسعار الصرف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى قرابة 1500 ريال يمني، والريال السعودي إلى قرابة 400 ريال يمني