قمر اصطناعي يصطدم بالأرض خلال أسابيع

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أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أنه من المتوقع، أن يصطدم قمر اصطناعي مهجور، بكوكب الأرض خلال أسابيع.
وقالت وكالة الفضاء الأوروبية أن وزن القمر الاصطناعي المهجور، يبلغ 1.3 طن، مشيرة إلى نفاد الوقود فيه.
ويقترب هذا القمر، الذي يحمل اسم Aeolus، من الأرض، بمقدار كيلومتر تقريبا يوميا، بحسب ما جاء في شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، الجمعة.
احتراق غالبية القمر قبل وصوله للأرض
وأشارت الوكالة إلى أن غالبية هذا القمر ستحترق بمجرد دخوله إلى المجال الجوي، ولن يبقى سوى جزء صغير من الحطام سيقع على سطح كوكب الأرض.
ونوهت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يحدث الامر في أواخر يوليو الجاري أو أوائل أغسطس المقبل.
وكالة الفضاء الأوروپية
تأسست عام 1975 ، هي منظمة دولية تعمل في مجال استكشاف الفضاء، ويوجد بها حاليا 18 دولة.
المقر الرئيس للوكالة في باريس، فرنسا، ويصل عدد موظفيها إلى أكثر من 2000 وميزانية سنوية تقدر بحوالي 10 مليون يورو في عام 2009