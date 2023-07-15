أردوغان يزور 3 دول خليجية حاملًا “هدية”

السبت 15 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 428

كشف مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بتركيا، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور 3 دول خليجية الأسبوع المقبل ومعه هدية إضافة إلى ملف يهم بلاده.





وقال المجلس في تغريدة على تويتر، إنه “يعتزم إقامة منتديات أعمال في السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، على هامش جولة الرئيس التركي”، حيث يعتبر الملف الاقتصادي أحد أبرز التحديات التي تواجه أردوغان بعد إعادة انتخابه رئيساً للبلاد.



وذكر المجلس أن “منتدى الأعمال السعودي – التركي سيقام بمدينة جدة يوم 17 يوليو الجاري، ومنتدى الأعمال القطري – التركي في الدوحة يوم 18 يوليو”، فيما يقام منتدى الأعمال الإماراتي – التركي في العاصمة أبوظبي يوم 19 يونيو.



والخميس، أعلن الرئيس التركي أنه سيجري جولة خليجية، “رغبة في تعزيز كافة العلاقات بشكل أكبر”.



من جانبه، كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح قجر، نية بلاده إهداء سيارات “توغ” الكهربائية التركية لكل من السعودية والإمارات وقطر. وأشار إلى إهداء تركيا سيارات كهربائية لكل من تركمانستان وأوزبكستان وأذربيجان، وسيتم إهداؤها لبقية دول المجلس التركي.