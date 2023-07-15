مستشار في الرئاسة: انهيار العملة الوطنية وتدهور الأوضاع المعيشية في المناطق المُحررة يخدم الحوثيين قمر اصطناعي يصطدم بالأرض خلال أسابيع أردوغان يزور 3 دول خليجية حاملًا “هدية” الشرعية تدعو إلى إجراء تحقيق عاجل بشأن تصفية المليشيات لـ«أبو رأس» صحيفة خليجية..هؤلاء هم السبب وراء إنهيار العملة اليمنية (تفاصيل) رئيس الرئاسي.. يؤكد إعطاء قضية تعز أولوية قصوى على مساري السلام والردع العسكري محلل سابق في المخابرات الأمريكية: دولة الأردن الهدف التالي لإيران تفاصيل مرعبة عن بغداد وصنعاء وسوريا مليشيا الحوثي تعتقل ستة مواطنين في محافظة صعدة رفضوا هذا الطلب للمليشيا وفاة وإصابة خمسة بينهم ثلاثة أطفال من أسرة واحدة بهذا المبيد المخصص للحشرات الضارة في المحويت تمهيداً لمصادرتها.. مليشيا الحوثي تقتحم عشرات المنازل في أحد الأحياء السكانية لمدينة إب لهذا السبب
كشف مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بتركيا، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور 3 دول خليجية الأسبوع المقبل ومعه هدية إضافة إلى ملف يهم بلاده.
وقال المجلس في تغريدة على تويتر، إنه “يعتزم إقامة منتديات أعمال في السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، على هامش جولة الرئيس التركي”، حيث يعتبر الملف الاقتصادي أحد أبرز التحديات التي تواجه أردوغان بعد إعادة انتخابه رئيساً للبلاد.
وذكر المجلس أن “منتدى الأعمال السعودي – التركي سيقام بمدينة جدة يوم 17 يوليو الجاري، ومنتدى الأعمال القطري – التركي في الدوحة يوم 18 يوليو”، فيما يقام منتدى الأعمال الإماراتي – التركي في العاصمة أبوظبي يوم 19 يونيو.
والخميس، أعلن الرئيس التركي أنه سيجري جولة خليجية، “رغبة في تعزيز كافة العلاقات بشكل أكبر”.
من جانبه، كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح قجر، نية بلاده إهداء سيارات “توغ” الكهربائية التركية لكل من السعودية والإمارات وقطر. وأشار إلى إهداء تركيا سيارات كهربائية لكل من تركمانستان وأوزبكستان وأذربيجان، وسيتم إهداؤها لبقية دول المجلس التركي.