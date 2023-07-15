الشرعية تدعو إلى إجراء تحقيق عاجل بشأن تصفية المليشيات لـ«أبو رأس»

السبت 15 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، واستنكر بأشد العبارات أقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على تصفية الضابط في الجيش الوطني "فيصل عبدالعزيز أبو رأس"، تحت التعذيب، بعد احتجازه واخفاءه قسراً مع عدد من رفاقه في جبهة آل أبو جبارة بمحافظة صعدة العام 2019، في جريمة تضاف لسلسلة جرائمها بحق الأسرى والمختطفين.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن الارياني قولة بأن الضابط فيصل عبدالعزيز أبو راس، تعرض كباقي الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسراً في معتقلات مليشيا الحوثي غير القانونية، لابشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الرعاية الصحية وابسط الحقوق، ما أدى لوفاته، حيث رصدت وزارة حقوق الإنسان، أكثر من (350) حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات المليشيا.

ودعا الارياني الى لتحقيق عاجل وشفاف في جرائم تعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي، وقتلهم بهذه الصورة الممنهجة، والتمثيل بجثثهم بطريقة وحشية، والتي تؤكد المعلومات مشاركة قيادات حوثية فيها بينهم المدعو عبدالقادر المرتضى، وملاحقة ومحاكمة مرتكبيها باعتبارهم "مجرمي حرب".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان، بمغادرة مربع الصمت الذي شجع مليشيا الحوثي على ممارسة المزيد من البطش والتنكيل بحق الأسرى والمختطفين، واصدار ادانة واضحة لهذه الجريمة النكراء، والضغط على المليشيا لتبادل فوري لكافة لأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل".