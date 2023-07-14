رئيس الرئاسي.. يؤكد إعطاء قضية تعز أولوية قصوى على مساري السلام والردع العسكري

الجمعة 14 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 93

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشادالعليمي، اليوم الجمعة 14يوليو تموز بجعل قضية تعز وانهاء حصارها الاجرامي المستمر منذ 3000 يوم، اولوية قصوى على مساري السلام، والردع العسكري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراة بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان مشيدا بالحراك الرسمي والشعبي الكبير لتخليد الصمود الاسطوري في تعز، وضحايا الانتهاكات الجسيمة للمليشيات الحوثية الفاشية في المدينة المحاصرة للعام التاسع.

وخلال الاتصال ذكر العليمي بالتنازلات الكبيرة التي قدمها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من اجل انهاء الحصار عن مدينة تعز، التي ارادتها المليشيات مسرحا للانتقام من القوى الوطنية الحية، وورقة ابتزاز، دون اكتراث لمعاناة ملايين السكان المكافحين من اجل البقاء على قيد الحياة.

وحيا كافة الفعاليات والناشطين الذين اظهروا تضامنهم المعهود مع اكثر من 4 ملايين من سكان تعز المحاصرين بآلة الحرب الحوثية، في مسعاها الفاشل لاخماد مهد الثورات، وحركات المقاومة الوطنية ضد الامامة والاستبداد والتخلف على مر العصور.

وأعتبر ، ان اسبوع التوثيق لذاكرة مدينة تعز، الذي اطلقته السلطة المحلية بالتنسيق مع كافة الفعاليات المدنية، هو تعزيز للنهج الريادي الذي عرفت به المحافظة في الانتصار للحقوق والحريات، ومبادىء العدالة الانتقالية، ومحاسبة الجناة، وانصاف الضحايا وتخليدهم في الذاكرة الوطنية الى الابد.

وشجع رئيس مجلس القيادة الرئاسي السلطات والمجتمعات المحلية على اطلاق مبادرات مماثلة لانهاء حصار المدن، والقيود الحوثية التعسفية على حركة الافراد والسلع في انحاء البلاد، وخلق مسارات وقنوات فاعلة لقول الحقيقة، والتشبيك مع جماعات الضغط المؤثرة حول العالم لكشف انتهاكات المليشيات للقانون الدولي الانساني وكافة الاعراف والمواثيق ذات الصلة.