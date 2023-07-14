مليشيا الحوثي تعتقل ستة مواطنين في محافظة صعدة رفضوا هذا الطلب للمليشيا

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أقدمت مليشيات الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة من إيران الخميس الموافق 13يوليو تموز تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في منطقة "محضة - آل الخراشي" التابعة لمديرية الصفراء بمحافظة صعدة.
وأوضحت مصادر إعلامية نشرتها صفحة أخبار صعدة بالفيسبوك رصدها محرر "مأرب برس" أن الميليشيا نفذت حملة مداهمات وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين في المنطقة واعتقلت خلالها ستة اشخاص.
وأشارت المصادر يأتي بسبب رفض أبناء المنطقة الاستيلاء على أراضيهم الشاسعة التي تم تخصيصها من قبل الميليشيا كساحة لمناسباتها الطائفية و بعد أن قامت الميليشيا بتخصيص أراضي المنطقة كساحة لمناسباتها الطائفية، وهو ما أثار غضب الأهالي الذين رفضوا هذا القرار، وأكدوا حقهم في الحفاظ على أراضيهم وممتلكاتهم الخاصة.
وتعاني المنطقة منذ فترة طويلة من الاضطرابات الأمنية والنزاعات الدائرة في المنطقة، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الراهن، ويؤثر على حياة الأهالي ويعرضهم للخطر.
وتشن مليشيات الحوثي طوال الثمان سنوات الماضية حملات متواصله من القمع والاعتداءات المنظمة ضد كل من يقف أمام مشروعها الإرهابي الطائفي.