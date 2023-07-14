وفاة وإصابة خمسة بينهم ثلاثة أطفال من أسرة واحدة بهذا المبيد المخصص للحشرات الضارة في المحويت

الجمعة 14 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توفي وأصيب خمسة أشخاص من أسرة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، اختناقاً في إحدى مناطق محافظة المحويت.

وأفادت مصادر محلية، بوفاة طفلتين من أسرة واحدة اختناقاً وإصابة امرأتين وطفلة بالإغماء داخل منزل بعزلة بني الجبلي بمديرية الرجم بمحافظة ‎المحويت، جراء استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون.

وذكرت المصادر، أن الأسرة استنشقت الدخان أثناء إحراق مخلفات المواشي في موقد بغرض طرد البعوض “الناموس” من المنزل، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الأكسجين ما أدى إلى وفاة طفلتين وإصابة البقية.

وفقاً للمصادر، فإن الطفلتين المتوفيتين هن ليان صالح راجح (3 سنوات) وشقيقتها “بيان” (سنتان).