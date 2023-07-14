تمهيداً لمصادرتها.. مليشيا الحوثي تقتحم عشرات المنازل في أحد الأحياء السكانية لمدينة إب لهذا السبب اختطفتة من بني حشيش .. منظمة حقوقية تؤكد تصفية مختطف في سجون الحوثيين (الإسم _الصورة ) شؤون الحجاج الدولية تشيد بنجاح بعثة الحج اليمنية للعام الحالي الشرعية تضع شرطاً للانخراط في عملية السلام إقرار حوثي بتدمير الأقتصاد اليمني مجموعات قارة أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026 حاخام يهودي متطرف يستفز العرب بحديثه عن حدود إسرائيل دولة عربية الهدف التالي لإيران وما يسمى ''محور المقاومة'' وفد عسكري من قوات التحالف يزور صعدة تفاصيل أعراض أقل شيوعا للنوبة القلبية قد يتعرض لها الفرد دون أن يدرك خطورتها
فاجأت مليشيا الحوثي صباح اليوم السكان، في حي أحوال الثلاث بمدينة إب بإقتحام عدد من المنازل، بحثًا عن ملكيتها.
وبررت مليشيا الحوثي تصرفاتها بكونها حملة أمنية طبيعية للتحقق من ملكية المنازل في مدينة إب (وسط اليمن).
وأضافت المصادر أن الأهالي تفاجأوا “بمسلحين حوثيين يطرقون ابوابهم بقوة وبشكل فج .. وعندما يفتح لهم ويسألونهم : ماذا تريدون !!! يتفاجأ اصحاب البيوت بسؤال من اولئك المسلحين لهم حول مرجعية منازلهم، هل هي ملك خاص أو مستأجرة”.
وعبرت مصادر مطلعة عن خوفها من سعي المليشيات لتنفيذ مخطط جديد في المدينة، ونهب منازل المواطنين ومصادرتها، ضمن حملاتها لنهب ممتلكات المواطنين التي لا تتوقف منذ سنوات.
ومارست مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة من إيران جرائم عديدة في اليمنيين منذ انقلابها على الدولة