تمهيداً لمصادرتها.. مليشيا الحوثي تقتحم عشرات المنازل في أحد الأحياء السكانية لمدينة إب لهذا السبب

الجمعة 14 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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فاجأت مليشيا الحوثي صباح اليوم السكان، في حي أحوال الثلاث بمدينة إب بإقتحام عدد من المنازل، بحثًا عن ملكيتها.

وبررت مليشيا الحوثي تصرفاتها بكونها حملة أمنية طبيعية للتحقق من ملكية المنازل في مدينة إب (وسط اليمن).

وأضافت المصادر أن الأهالي تفاجأوا “بمسلحين حوثيين يطرقون ابوابهم بقوة وبشكل فج .. وعندما يفتح لهم ويسألونهم : ماذا تريدون !!! يتفاجأ اصحاب البيوت بسؤال من اولئك المسلحين لهم حول مرجعية منازلهم، هل هي ملك خاص أو مستأجرة”.

وعبرت مصادر مطلعة عن خوفها من سعي المليشيات لتنفيذ مخطط جديد في المدينة، ونهب منازل المواطنين ومصادرتها، ضمن حملاتها لنهب ممتلكات المواطنين التي لا تتوقف منذ سنوات.

ومارست مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة من إيران جرائم عديدة في اليمنيين منذ انقلابها على الدولة