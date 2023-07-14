اختطفتة من بني حشيش .. منظمة حقوقية تؤكد تصفية مختطف في سجون الحوثيين (الإسم _الصورة )

الجمعة 14 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت منظمة حقوقية عن تعرض احد المختطفين والمخفي قسرا الشاب "أحمد علي صالح رزيق" البالغ من العمر " 35"عاما أحد أبناء قرية بيت النخيف عزلة وادي السر ، مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء؛ لعملية تصفية داخل سجون جماعة الحوثي المصنفةإرهابياوالمدعومةمنإيران.

وأكدت منظمة شهود لحقوق الإنسان في بيان لها على صفحتها بالفيس بوك رصدة محرر "مأرب برس "أنها تلقت بلاغا من أهالي الضحية "رزيق" بمديرية بني حشيش بقيام مسلحين تابعة لجماعة الحوثي بعملية اختطاف " أحمد رزيق"من محراس مزرعة احد جيرانه في القرية عصر يوم 10مايو مطلع العالم الجاري؛ ثم قاموا بنقله إلى أحد سجون الجماعة السرية.

وأشارت إنه وبحسب البلاغ فقد منعت جماعة الحوثي الضحية من كل أشكال التواصل مع أسرته الذين تفاجئوا مساء الخميس الموافق 13يوليو2023 بخبر بلاغ من مستشفى 48 لأخذ جثته؛ وحين وصولهم للمستشفى اكتشفوا أن تاريخ الوفاة قبل ثلاثة أيام من ابلا غهم ،محملين الجماعة المسؤولية الكاملة عن الجريمة.

ولفتت ان هذه الجرائم المروعة تأتي في إطار استمرار الصمت الدولي غير المبرر يعني مزيدا من الجرائم والإنتهاكات في حق المدنيين الأبرياء؛ داعية المجتمع الدولي لممارسة دورهم القانوني والأخلاقي في الضغط على هذه الجماعة لوقف انتهاكاتها المتعددة بحق المدنيين.

ودعت الى سرعة فتح تحقيق عاجل في ممارسات جماعة الحوثي تجاه الأفراد الذين تحتجزهم وتعاملهم بطريقة وحشية؛ تتنافى مع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية؛ وكافة الأعراف والتقاليد.

وكانت مليشيات الحوثي قد أبلغت في الاسبوع الماضي أسرة الأسير فيصل أبو راس عن وفاته بداخل سجونها وما يؤكد على إرتكاب جماعة الحوثي جريمة وحشية في تصفية الأسير ابو راس.