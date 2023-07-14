اشادات دولية بنجاح بعثة الحج اليمنية للعام الجاري

الجمعة 14 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أشاد المشرف العام على مكاتب شؤون الحجاج الدولية الدكتور بدر السلمي في كلمة ألقاها بالنيابة عن وزير الحج والعمرة السعودي خلال حفل تكريم البعثة اليمنية للجان الميدانية المتميزة.

وقال إن مكتب شؤون حجاج اليمن أنجز أعمالًا فاقت جميع التوقعات رغم وجود بعض التحديات التي تم تجاوزها بفضل الله".

وأشار يأتي في ظل متابعة وتوجيهات معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة رأينا بشكل واضح وجلي رجال يعملون على مدار الساعة ليس فقط لتقديم الخدمة بل لتجويدها وتحسينها".

وأضاف ان الاحتفال بهذه المناسبة ليس لتكريم اللجان الميدانية اليمنية فحسب، بل نحتفي بعملية قطف ثمار تعاون المجهودات المشتركة التي بُذلت من الطرفين".

واختتم حديثه قائلا "موسم الحج مر كلمح البصر ونحن هنا نتذكر كل الليالي التي سهرنا فيها مع سعادة الوكيل الدكتور مختار الرباش لنذلل كل الصعاب ونيسر ونسهل وصول حجاج اليمن ليؤدوا مناسكهم بكل طمأنينة وسكينة وهذا النجاح هو ثمرة تلك الجهود".

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية، عن وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، مختار الرباش، قوله، إن عدد الحجاج اليمنيين الواصلين إلى مكة منذُ بداية التفويج وحتى اليوم بلغ 19 ألف و466 حاجًا.