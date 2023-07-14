الشرعية تضع شرطاً للانخراط في عملية السلام

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أكد رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر أن رفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر شرط لازم لتحقيق تقدم في العملية السلمية في اليمن.
وقال بن دغر -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن استمرار الحصار على تعز جريمة لا تغتفر. مشيرا إلى أنه في تعز يتعرض المواطن اليمني للجوع والضمأ والفقر والمرض والخوف ويشعر كل يوم بالألم، وللأسف دون ما يكفي من إجراءات دولية رادعة للحوثيين.
وأضاف أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الحوثيين في تعز أمر يثير القلق، ويدعو للاستغراب، كل شيئ في تعز دمره الحوثيون. وبقي الأنسان المعجزة صامدًا صلبًا قويًا ومبهرًا، بل وملهمًا.
وتابع بن دغر "سيكون الحوثيون واهمون إذا اعتقدوا أنهم بعد هذا الصمود الأسطوري للمدينة وأهلها سوف يحققون غايتهم".
وأكد أن تعز وأهلها صنعوا مجدًا جديدًا في تاريخ اليمن، تعز غيرت مسار الحرب وكسرت اندفاعة العدو الأولى والأخيرة.
وأردف "تعز الثائرة الجمهورية الوحدوية، أكدت أصالة القيم النبيلة لرواد الحركة الوطنية الذين هم نِبتُ ترابها. كانت رائدة في التصدي للظلم والعنصرية، ورائدة في تغيير وجه اليمن، لم تكسر تعز قط ولن تكسر".