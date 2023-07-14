وفد عسكري من قوات التحالف يزور صعدة

الجمعة 14 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قالت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) أن وفدا عسكريا من قوات التحالف، زار الخميس الخطوط الأمامية في جبهات المحور الشمالي في محافظة صعدة شمال البلاد.

الوفد يرأسه قائد مركز العمليات المشتركة، اللواء الركن عبدالكريم المطيري، وركن العمليات المشتركة، العميد تركي الأحمري.

واطلع الوفد العسكري على جاهزية قوات الجيش في جبهات القتال، التي تشهد حالة من التحشيد الحوثي والهجمات المتقطعة.

وأكد على دعم قيادة القوات المشتركة للقوات اليمنية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وكان في استقبال الوفد العسكري قائد قوات لواء الشموخ حرس حدود العميد الركن ناصر ثوابه، وعدد من القيادات العسكرية.

ورحّب العميد ثوابه بهذه الزيارة.. لافتا إلى أنها تأتي في إطار تعزيز التلاحم بين الأشقاء من أجل مواجهة وإنهاء الصلف المليشاوي الحوثي التخريبي.

وثمن اللواء ثوابه، الدعم الأخوي المقدم من دول تحالف دعم الشرعية لإخوانهم اليمنيين في معركة إنهاء الانقلاب استعادة الدولة اليمنية من براثن وإرهاب المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران التي تعمل على تنفيذ أجندة النظام الإيراني الخبيثة في المنطقة.