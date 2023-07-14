تفاصيل أعراض أقل شيوعا للنوبة القلبية قد يتعرض لها الفرد دون أن يدرك خطورتها

الجمعة 14 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تعد النوبة القلبية، والمعروفة أيضا باسم احتشاء عضلة القلب، من الحالات الطبية الطارئة التي تتطلب علاجا فوريا، وتحدث عندما يتم منع وصول الدم إلى القلب. وأكثر أعراض هذا المرض شيوعا ألم الصدر الذي يحدث فجأة ولا يزول.

وتوضح مؤسسة القلب البريطانية (BHF): "قد تشعر بضغط أو ثقل في صدرك. ويمكن أن تشعر به كمثل عسر الهضم أو الإحساس بالحرقان".

وقد ينتشر هذا الألم إلى الذراع أو الرقبة أو الفك أو الظهر أو المعدة، ويمكن أن يكون مصحوبا بشعور بالغثيان ودوخة في الرأس وضيق في التنفس. ومع ذلك، لا يظهر ألم الصدر على جميع المرضى، وهو ما يتطلب معرفة جميع العلامات التحذيرية المحتملة التي تشير إلى أن نوبة قلبية على وشك الحدوث. ويمكن أن تشمل العلامات الأخرى "الأقل شيوعا" للنوبة القلبية: