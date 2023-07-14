تفاصيل أعراض أقل شيوعا للنوبة القلبية قد يتعرض لها الفرد دون أن يدرك خطورتها انفجار حرب في ليبيا ولكن من نوع آخر… عمليات خطف واعتقال واسعة لشخصيات عامة وتوتر في الوضع اشتعال معارك عنيفة وانقطاع للإنترنت في الخرطوم وأم درمان.. تفاصيل قرار مفاجئ من ميسي يقطع به العلاقات مع سان جيرمان تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورة مذهلة لولادة نجوم تشبه الشمس كشف خطورة التهاب اللثة على الدماغ الأهلي بطل الدوري المصري يفوز على الزمالك برباعية قوية ماذا قالت الحكومة في رسالتها للحوثيين عن حصار تعز في الذكرى(3000)الف يوم “تويتر” يعلن عن مفاجأة لمساعدة الناس على كسب لقمة العيش النفط عند أعلى مستوى في 3 أشهر
تعد النوبة القلبية، والمعروفة أيضا باسم احتشاء عضلة القلب، من الحالات الطبية الطارئة التي تتطلب علاجا فوريا، وتحدث عندما يتم منع وصول الدم إلى القلب. وأكثر أعراض هذا المرض شيوعا ألم الصدر الذي يحدث فجأة ولا يزول.
وتوضح مؤسسة القلب البريطانية (BHF): "قد تشعر بضغط أو ثقل في صدرك. ويمكن أن تشعر به كمثل عسر الهضم أو الإحساس بالحرقان".
وقد ينتشر هذا الألم إلى الذراع أو الرقبة أو الفك أو الظهر أو المعدة، ويمكن أن يكون مصحوبا بشعور بالغثيان ودوخة في الرأس وضيق في التنفس. ومع ذلك، لا يظهر ألم الصدر على جميع المرضى، وهو ما يتطلب معرفة جميع العلامات التحذيرية المحتملة التي تشير إلى أن نوبة قلبية على وشك الحدوث. ويمكن أن تشمل العلامات الأخرى "الأقل شيوعا" للنوبة القلبية: