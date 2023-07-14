الأهلي بطل الدوري المصري يفوز على الزمالك برباعية قوية

الجمعة 14 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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فاز فريق الأهلي الأول لكرة القدم "بطل الدوري المصري"، على منافسه الزمالك "4-1" في المباراة التي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات المرحلة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2022/2023.

وسجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقتين "4" و"36"، بينما جاء الهدف الثالث عبر علي معلول في الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول، وجاء الهدف الرابع بتوقيع محمد شريف في الوقت البدل الضائع من المباراة.

وسجل هدف الزمالك الوحيد أحمد السيد في الدقيقة "68". المباراة رقم 126 وخاض قطبا الكرة المصرية القمة رقم 126 في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري المصري الممتاز، ورغم أن الأهلي حقق بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة 43 في تاريخه، إلا أن مباراة القمة لها طابع خاص للجماهير المصري والعربية. ودخل فريق مدرب الأحمر مارسيل كولر الفريق لقاء اليوم وبحوزته 75 نقطة، فيما كان الفريق الأبيض يمتلك 59 نقطة في المركز الثالث.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني- ياسر إبراهيم- محمد عبدالمنعم- على معلول. خط الوسط: أحمد نبيل كوكا- محمد مجدي أفشة- أحمد القندوسي. الهجوم: حسين الشحات- محمود كهربا- بيرسي تاو.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: محمد عبدالغني- حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد. خط الوسط: سيد نيمار- إبراهيما نداي- أحمد فتوح- محمد أشرف روقا- شيكابالا.

الهجوم: سيف الدين الجزيري- أحمد زيزو. ديربي القاهرة ديربي القاهرة أو مباراة القمة، هي المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك والأهلي سواء في كأس مصر أو في الدوري المصري الممتاز أو في دوري أبطال أفريقيا أو كأس السوبر المصري أو كأس السوبر الأفريقي، ويعتبر هذا الديربي من اقوى وأهم الديربيات ليس فقط على المستوى الأفريقي أو العربي، بل على المستوى العالمي؛ فهو يحتل مركزاً متقدماً على ديربيات عالمية، وذلك حسب موقع "فوتبول ديربيز" التابع للفيفا.

ويحوز ديربي القاهرة على اهتمام ضخم إعلامياً وجماهيرياً، فالزمالك والأهلي هما من أقدم وأشهر أندية الشرق الأوسط، وهذه المباريات هي بمثابة بطولة بغض النظر عن مراكز الفريقين خاصة في بطولة الدوري، وتكون عادةً مليئة بالحماس والإثارة والتعصب، سواء من اللاعبين أو من الجمهور، وأحياناً تشهد أحداث عنف وشغب من الجمهورين. وهو ديربي ذو حساسية كبيرة بسبب شدة تعصب جمهوري الناديين، وبعد دخول ثقافة الأولتراس إلى مصر ممثلة في أولتراس أهلاوي وأولتراس وايت نايتس التابعة لنادي الزمالك في 2007 زادت حساسية لقاءات الديربي، وزاد التنافس بين الجمهورين من حيث التجاوزات والأغاني المعادية والأهازيج والتشجيعات وعروض البايرشو، وقد ساعدت هذه المجموعات في زيادة قوة المنافسة في مباريات الديرب