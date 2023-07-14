“تويتر” يعلن عن مفاجأة لمساعدة الناس على كسب لقمة العيش

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أعلن موقع تويتر، مساء اليوم الخميس، ما أسماه بـ"مفاجأة" بإطلاقه برنامج مشاركة إيرادات إعلانات منشئي المحتوى.
شركة "تويتر" قالت عبر حسابها على الموقع، إنها تعمل على زيادة تحقيق الدخل لمنشئي المحتوى، ليشمل مشاركة إيرادات الإعلانات.
الشركة أضافت: "هذا يعني أنه يمكن لمنشئي المحتوى الحصول على حصة في إيرادات الإعلانات، بدءا من الردود على منشوراتهم، هذا جزء من جهودنا لمساعدة الناس على كسب لقمة العيش مباشرة على تويتر".
تابع "تويتر": "نحن بصدد طرح البرنامج على نطاق أوسع في وقت لاحق من هذا الشهر، وسيتمكن جميع المبدعين المؤهلين من التقديم.. احصل لنفسك على شيء لطيف".
ثريدز ينافس تويتر
وكان مارك زوكربيرج، رئيس شركة ميتا المالكة لتطبيقي فيسبوك وإنستجرام؛ أطلق تطبيق Threads مؤخرا، بهدف جذب مستخدمي "تويتر" بمنشورات وحسابات أطول مرتبطة.