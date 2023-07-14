النفط عند أعلى مستوى في 3 أشهر

الجمعة 14 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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سجلت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من 1 %، في نهاية تعاملات، أمس الخميس، لتصل إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من ثلاثة أشهر.

يأتي هذا الارتفاع بعدما أشارت بيانات التضخم الأمريكية إلى أن أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم تقترب من بلوغ ذروتها.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.25 دولار أو 1.6 في المائة إلى 81.36 دولار للبرميل، فيما وصل أعلى سعر له خلال الجلسة إلى 81.57 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 25 أبريل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.14 دولار أو 1.5 في المائة إلى 76.89 دولار، ووصل أعلى سعر له خلال الجلسة إلى 77.13 دولار وهو الأعلى منذ 26 أبريل.

ووفقًا لمحللين، فإن من أسباب صعود أسعار النفط ما أثارته بيانات التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة.

حيث أشارت إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل في أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفاع أسعار المستهلكين

أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين على نحو طفيف في يونيو، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المنتظر أن تشهد سوق النفط شحاً في المعروض ‏خلال النصف الثاني من 2023.

وعزت ذلك لقوة الطلب من الصين والدول النامية ‏إلى جانب تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها المملكة وروسيا ودول أخرى في ‏الفترة الماضية.‏

وتعهدت المملكة الأسبوع الماضي بتمديد خفض للإنتاج بواقع مليون دولار ‏للبرميل في أغسطس، بينما ستقلص روسيا الصادرات بواقع 500 ألف برميل ‏يوميًا.‏