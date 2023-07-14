استنفار كبير لليمنيين لاحياء الذكرى 3000 يوم من الحصار الحوثي لتعز

الجمعة 14 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 1213

تنظم السلطة المحلية بمحافظة تعز فعاليات متنوعة لإحياء ذكرى مرور 3000 يوم على فرض مليشيا الحوثي حصاراً مشؤوماً على مدينة تعز، والذي تسبب بمعاناة إنسانية كبيرة لأكثر من أربعة ملايين مواطن.

وتشمل الفعاليات مؤتمراً صحفياً غداً الخميس 13 يوليو/تموز 2023م، تزامناً مع التاريخ الذي بدأ فيه الحصار؛ وحملة إعلامية واسعة تحت هاشتاج #تعز3000_يوم_حصار.

كما تتضمن الفعاليات سلسلة بشرية ومعرض صور وجلسة استماع لضحايا الحصار، بالإضافة إلى فعاليات أخرى تنظمها المكاتب التنفيذية.

ودعت السلطة المحلية جميع الأطراف المهتمة والأوساط الإنسانية داخلياً وخارجياً إلى المشاركة في هذه الفعاليات لتسليط الضوء على واقع المدينة المحاصرة، والضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لرفع الحصار عن المدين إلى ذلك قال محافظ تعز نبيل شمسان، إن على المجتمع الدولي والتحالف السعودي الإماراتي تحمل مسؤوليته تجاه تعز، مطالبا بمزيد من الضغط لفك حصار الحوثيين على المدينة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي دشنته السلطة المحلية مع انطلاق حملة "تعز على قيد الحصار" المتزامنة مع مرور ثمان سنوات على حصار مدينة تعز من قبل مليشيا الحوثي.

واستعرض شمسان خسائر المحافظة في القطاعات الصحية والتعليمية والنقل والمياه ومشاريع التنمية وغيرها، جراء حصار الحوثيين للمحافظة من منافذها الرئيسية الثلاثة.

وقال، إن الحصار المفروض على مدينة تعز تسبب بأزمة مياه خانقة بلغت خمسة وسبعين في المئة من احتياجات السكان، حيث تحصل المحافظة على ستمائة وثمانية وأربعين ألف متر مكعب من إجمالي ستة ملايين متر مكعب كانت قبل الحصار. وكانت السلطة المحلية في تعز قد أعلنت تدشين فعاليات متعددة لتوثيق ذاكرة المدينة ومعاناة أبنائها، تزامنا مع مرور ثلاثة آلاف يوم من الحرب والحصار الحوثي.

وجاء في بيان السلطة المحلية، أن الفعاليات ستبدأ بإقامة مؤتمر صحفي اليوم، وستستمر لمدة أسبوع، بحيث يحتوي على برامج متنوعة.

أبرز هذه الفعاليات معرض يجسد المعاناة الإنسانية، وترتيب سلسلة بشرية في أحد المنافذ، للتنديد بالحصار وإغلاق الطرق، وجلسات استماع علنية لنماذج من الضحايا، وعرض آثار الحرب والحصار على البنية التحتية والخدمية. ‎#تعز3000_يوم_حصار ‎#Taiz3000DaysOfSiege ‎#3000يـوم_حـصـار ‎#فكـوا_الحصـار_عـن_تعـز.