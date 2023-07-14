تسريبات جديدة تكشف موعد تقديم مبابي كلاعب لريال مدريد

الجمعة 14 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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لا يزال الحديث عن صفقة انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، المحتملة إلى ريال مدريد، هذا الصيف، محل اهتمام لدى الكثير من وسائل الإعلام.

وقال مراسل إذاعة “أوندا سيرو “الإسبانية” إن شيئاً ما تغير في الساعات القليلة الماضية داخل جدران ريال مدريد.

وكشف أن عدد من مسؤولي الريال البارزين تغيرت ملامح وجههم بشكل إيجابي، ولا تفارقهم الابتسامة.

وأضاف أيضاً: “لقد أبلغوني بضرورة الاستعداد بجدية لأنه ينتظرني عمل مكثف اعتباراً من يوم 22 يوليو، ولن يكون بإمكاني الحصول على إجازة”.

من جانبها قالت إذاعة “كادينا سير” إن مسؤولي الريال اعتبروا تصريحات مبابي الأخيرة تنذر برحيله، ومع ذلك لا أحد في مدريد يستبعد تجديد اللاعب عقده مع باريس على غرار ما فعله الموسم الماضي”.

وأشار مراسل شبكة ESPN إلى أن مكافأة الولاء، لن تكون عقبة بالنسبة لفلورنتينو بيريز في ضم اللاعب الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لصحيفة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن النجم الفرنسي أصبح أقرب من أي وقت مضى لارتداء قميص الأبيض، وبحسب الرئيس بيريز فقد تم تحديد الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الحالي التي سيعلن فيها عن انضمام اللاعب إلى الريال.

جدير بالذكر أن عقد كيليان ينتهي مع باريس في يونيو 2024، وصرح اللاعب مؤخراً بعدم رغبته في تمديد التعاقد لما بعد هذا التاريخ، بينما أمهله ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، مهلة تنتهي في غضون 7 أيام لحسم قراره، إمّا بالتجديد أو بيعه حتى لا يرحل مجاناً.