منظمة حقوقية تطالب الحوثيين بتسليم خرائط الألغام في الحديدة

الجمعة 14 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، البعثة الأممية في الحديدة (أونمها)، بالضغط على مليشيا الحوثي لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المحافظة.

وأبدت المنظمة أسفها في بيان لها على صفحتها تويتر" رصدة محرر مأرب برس عن مقتل الشاب (علي عواش نهاري 27 سنة) الذي قضى متأثراً بإصابته جراء انفجار لغم يعتقد أن مقاتلي مليشيا الحوثي زرعوه في قرية الزعفران التابعة لمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأضافت: “رايتس رادار تطالب البعثة الأممية لمراقبة اتفاق الحديدة (اونمها) للضغط على مليشيا الحوثي لتسليم خرائط الألغام”.

وأوضحت أن من شأن ذلك؛ أن توفر “أرواح المدنيين من سكان القرى المتضررة من الألغام والعبوات الناسفة من مخلفات المواجهات والحد من سقوط المزيد من الضحايا” وكان “النهاري” توفي (الاثنين) متأثرا بإصابته التي أصيب بها جراء انفجار لغم حوثي في إحدى مزارع بقرية الزعفران في مديرية الدريهمي، بعد يومين من مقتل امرأة وإصابة طفلة في حادثة مماثلة بمديرية الحالي شرق مدينة الحديدة.

وتعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية، تلوثا بالألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية وتسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين خلال السنوات الأخي