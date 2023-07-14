إعلان أممي جديد يتحدث عن جولة حوار بشأن اليمن في الأردن

الجمعة 14 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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تنطلق أواخر الأسبوع القادم (الأربعاء والخميس 19، 20 الجاري) جولة جديدة من الحوار الاجتماعي والاقتصادي حول التعافي باليمن، تنظمه لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (ESCWS) في العاصمة الأردنية عمّان.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في بيان صحفي بـ أن مناقشات الجولة الثالثة التي من المقرر انعقادها نهاية الأسبوع القادم سوف تركز على النتائج التي تحققت في الجولات السابقة من الحوار من أجل بلورة رؤية للتعافي والتنمية في اليمن، والوقوف أمام التحديات والصعوبات التي تواجه عملية التعافي وسبل التغلب عليها وتحديد مؤشرات الأداء لكافة الأولويات، ومناقشة المسوّدة الأولية للرؤية.

وكانت الجولة الأولى عُقدت في عمّان يومي 13 و14 ديسمبر 2022، لمناقشة المعوقات الرئيسية للتعافي والموضوعات ذات الأولوية المتعلقة بالاقتصاد والمجتمع والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية والتعاون الإقليمي وغيرها من القضايا الحيوية، بالاستناد إلى نتائج الاجتماع التشاوري الذي عقدته (الإسكوا) في يوليو من العام ذاته حول رؤية التعافي والتنمية مع خبراء يمنيين من خلفيات مختلفة.

فيما عقدت الجولة الثانية في 15 مارس الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة، وناقش فيها خبراء وخبيرات يمنيون بارزون من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، الأولويات والتوصيات والإستراتيجيات التي تساهم في صياغة الرؤية، إضافة إلى المؤشرات التي تقيس تحقيق أهداف التعافي.

ويهدف الحوار الذي أطلقته (الإسكوا) إلى دراسة تأثير الحرب على القطاعات المختلفة، وأهم التحديات التي تواجه التنمية، وأيضاً مخاطر الانتكاس والعودة إلى الصراع، إضافة إلى تحديد أهداف شاملة للتعافي، والعمل على توفير دعم لليمنيين واليمنيات لتطوير رؤية تعافٍ توافقية لليمن ككلّ.