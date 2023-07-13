مصرع قيادي حوثي ميداني مع مرافقية بأحد جبهات مأرب(الاسم)

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أفادت مصادر عسكرية ميدانية بمصرع قيادي في عصابة الحوثي الإرهابية ذراع إيران باليمن.
وقالت المصادر ان القيادي الميداني في عصابة الحوثي المدعو/ أبو خليل القاضي لقى مصرعه مع مرافقيه في مواجهات مع القوات الحكومية في مديرية رغوان غرب محافظة مأرب شمال شرق اليمن .
وأوضحت المصادر أن عصابة حوثي هاجمت خلال الساعات الماضية مواقع القوات الحكومية في مديرية رغوان غير أن القوات الحكومية تصدت للهجوم واجبرت عناصر العصابة على التراجع والقرار مختلفين عدد من الصرعى والجرحى أبرزهم المدعو ابو خليل القاضي .
يأتي ذلك في سياق التصعيد العسكري لعصابة الحوثي ومناوراتها العسكرية وتحشيدها في مناطق التماس في عدد من المحافظات على رأسها الحديدة ومحافظة مأرب