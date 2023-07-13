مليشيا الحوثي تستبق بدء تفريغ خزان صافر بنشر هذا السلاح الفتاك

الخميس 13 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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استبقت مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة من إيران بتحركات عاجلة بزراعة اخطر الأسلحة فتكا ورعبا.

وأفاد المرصد اليمني للألغام بأن مليشيا الحوثي الإرهابية قامت خلال الأيام الماضية، بزرع ألغام بحرية متحركة إضافية في محيط بعض الجزر الشمالية الغربية من البحر الأحمر.

وذكر المرصد في بلاغ على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن المليشيا الحوثية استغلت حالة الرياح التي ساهمت في تحريك هذه الألغام.

وأكد المرصد أن هذه الألغام تشكل خطرًا كبيرًا على حركة الملاحة التجارية الدولية والحياة البحرية، وتهدد حياة الصيادين ومرتادي البحر.

وتتزامن هذه الجريمة مع بدء تفريغ خزان صافر النفطي من قِبل الأمم المتحدة، الأمر الذي قد يؤدي إلى عرقلة جهود إنقاذ الخزان المتهالك، وتعطيل عمليات الطوارئ المخصصة لمواجهة احتمالات وقوع تسرب نفطي