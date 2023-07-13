وفد عسكري من قوات التحالف يزور قوات الجيش في المحور الشمالي

الخميس 13 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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زار وفد من قيادة قوات التحالف برئاسة قائد مركز العمليات المشتركة اللواء الركن عبدالكريم المطيري، وركن العمليات المشتركة العميد تركي الأحمري، اليوم الخميس، بزيارة قواتنا المسلحة في المحور الشمالي بمحافظة صعدة.

وكان في استقبال الوفد العسكري قائد قوات "لواء الشموخ حرس حدود" العميد الركن ناصر ثوابه، وعدد من القيادات العسكرية.

ورحّب قائد قوات "لواء الشموخ حرس حدود" بهذه الزيارة.. والتي فيها إنها تأتي في إطار تعزيز التلاحم بين الأشقاء من أجل مواجهة وإنهاء الصلف المليشاوي الحوثي التخريبي وفقا لموقع المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وثمن اللواء ثوابه، الدعم الأخوي المقدم من دول تحالف دعم الشرعية لإخوانهم اليمنيين في معركة إنهاء الانقلاب استعادة الدولة اليمنية من براثن وإرهاب المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران التي تعمل على تنفيذ أجندة النظام الإيراني الخبيثة في المنطقة. وخلال الزيارة، قام وفد التحالف العربي برفقة قيادة المحور الشمالي بزيارة الوحدات العسكرية.

وتفقد المواقع والخطوط الأمامية في المحور.. مطلعاً على جاهزية أبطال الجيش في جبهات القتال وسير العمليات القتالية التي تجري مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا.

ومن جانبه، جدد الوفد برئاسة اللواء الركن المطير، التأكيد على دعم قيادة القوات المشتركة للقوات اليمنية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.