وزارة الأوقاف تحتفي وسط حضور فاعل من قطاعاتها بتكريم اللجان المميزة في موسم الحج ١٤٤٤ه

الخميس 13 يوليو-تموز 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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احتفت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم، بمكة المكرمة، بتكريم أبرز الجهات واللجان الميدانية العاملة في موسم حج هذا العام ١٤٤٤هجرية، والتي أسهمت بفاعلية في نجاح الموسم، وحصلت على مستوى عالٍ من نسبة المتابعة والإنجاز.

وأكد معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة في كلمته التي ألقاها بهذه بالمناسبة على تعزيز وترسيخ القيمة الإدارية في مجازاة وتكريم المحسن، وإنزال أشد العقوبات في حق من قصَّر أو أساء استخدام الصلاحيات الممنوحة له في خدمة حجاج بيت الله الحرام،.

مشيدًا بما لمسه من تفاعل وتفاني كبير من كل اللجان الميدانية العاملة في الموسم سواءً لجنة الأفواج أو التصعيد أو الترحيل أو الرقابة أو النقل أو المنفذ أو لاستقبال أو العلماء والدعاة والتوعية أو التائهين، أو المالية، أو المعلومات أو لجنة المدينة المنورة، أو اللجان الفنية والهندسية الأخرى المرافقة لبعثة الحج اليمنية.

كما أثنى معالي الوزير على التسهيلات والجهود المبذولة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية في مجمل عمليات الحج، ترتيبًا، وتنظيمًا، وإدارة للحشود ولأمن الحجاج، وتهيئة لكافة الخدمات، مشيرًا إلى اللفتة الإنسانية للأشقاء في المملكة بتذليل الصعاب واختصار المسافات التي تسببت بها المليشيات الحوثية، وفتح مطار جدة للحجاج القادمين من صنعاء وماجاورها.

بدوره تحدث سعادة وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش عن رحلة النجاح التي بدأت مسيرتها من أول اجتماع مطلع العام الهجري ١٤٤٤هجرية الذي حدد المعالم ووضع الخطط والاستراتيجيات للموسم تحت عنوان خدمة الحاج شرف ومسؤولية وطنية، مستعرضًا جهود كافة اللجان الميدانية العاملة الموسم والجهات الحكومية والخاصة التي شاركت بفاعلية كبيرة في إنجاح الموسم سواء على مستوى القطاعات الرسمية والخاصة داخل بلادنا أو الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة والطوعية لدى الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وفي كلمة وزارة الحج والعمرة السعودية التي ألقاها بالنيابة، الأستاذ بدر السلمي، المشرف العام على مكاتب شؤون الحجاج بالوزارة، أشاد بالنجاح الكبير الذي حققته بعثة الحج اليمنية على مستوى كافة الخدمات المقدمة لحجاج بلادنا، مؤكدًا أن هذا النجاح الذي لمسناه وتجاوز مرحلة تقديم الخدمة إلى مرحلة التجويد والتحسين، ماكان له أن يتم ويكرم صانعوه لولا التعاون المثمر والبناء من قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بوكيلها الدكتور مختار بن الخضر الرباش وفريق العمل الذي يديره في مكتب شؤون حجاج اليمن على مدار الساعة، متطلعًا إلى مزيدًا من العمل مع هذه اللجان الميدانية العاملة في الموسم للأعوام القادمة وتحقيق نسبة رضا أكبر من كل الجهات.

وفي كلمة القطاع الخاص ألقى الأستاذ باسل الأصبحي رئيس الاتحاد السياحي اليمني كلمة، أكد فيها على الشراكة الفاعلة بين الوزارة والقطاع الخاص، وأن النجاح الذي نشهده اليوم تأكيد لمتانة هذه العلاقة التي أثمرت بتحقيق العدالة بين المنشآت المعتمدة في عموم محافظات الجمهورية ويسرت لكل حجاج بلادنا في كل المحافظات بالتسجيل وأداء النسك.

حضر الحفل التكريمي قنصل بلادنا بجدة معالي السفير علوي بلفقيه، ورئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية الأستاذ محمد معاجيني، ومستشار وزير الحج والعمرة السعودي للمسار الإلكتروني المهندس فريد مندر، وجمع غفير من أعضاء اللجان وأصحاب المنشآت المعتمدة.