الحوثي يفخخ البحر ويرسل ''الموت'' الى بعض الجزر اليمنية الريال اليمني يستعيد جزءا من قيمته والدولار يتراجع ''أسعار الصرف اليوم'' وفاة العميد الشاطر المسيّرات تدخل المعارك في السودان وتشعل الحرب في وسط الخرطوم وهذه أبرز التطورات المسيّرات تدخل المعارك في السودان وتشعل الحرب في وسط الخرطوم وهذه أبرز التطورات بريطانيا تصدر عقوبات قاسية على شركات مرتبطة بالدعم السريع والجيش السوداني روسيا تحرق كييف لليلة الثالثة.. وأوكرانيا تعلن تدمير 20 مسيرة اشتعال حرب الجواسيس من جديد… قراصنة صينيون يخترقون أنظمة حكومية أميركية.. شملت الخارجية وكشف التفاصيل دولة عربية تحتل المرتبة السادسة عالميا باستيراد السيارات الصينية في 2023 لأول مرة في تاريخ البلدين ..الكشف عن توقعان 16 اتفاقية تعاون بين السعودية وتركيا
قال المرصد اليمني للألغام، إن الغاماً بحرية نشرتها ميليشيا الحوثي، اقتربت من محيط بعض الجزر في البحر الأحمر (غرب اليمن).
وأفاد المرصد الحقوقي في منشور له على "فيسبوك" أن "ألغام بحـرية متحركة إضافية تقترب من محيط بعض الجزر الواقعة في القطاع الشمالي الغربي من البحر الأحمر، بعد أن نشرها الحوثيون خلال الأيام الماضية مستغلين حالة الرياح الجنوبية الشمالية والتي ساهمت في تحريك هذه الألغام".
وأشار الى أن "تلويث البحر الأحمر بمزيد من الألغام البحرية متعددة الأحجام والمهام يهدد حركة الملاحة التجارية الدولية والحياة البحرية ويمثل خطرا محدقا على حياة الصيادين ومرتادي البحر".
ومطلع الشهر الجاري قال المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام، فارس الحميري، إن الألغام البحرية التي زرعتها مليشيات الحوثي تشكل خطرا كبيرا على اليمنيين لما لها من تأثير مباشر على حياة الآلاف من الصيادين وتداعياتها على الأمن المائي في البحر الأحمر.
وأضاف الحميري خلال كلمة له في فعالية نظمتها مؤسسة مصرية على هامش انعقاد مؤتمر اتفاقية حظر الألغام- بجنيف، أن الألغام البحرية مثلت واحدة من الأسلحة الفتاكة التي ركز عليها الحوثيون خلال حربهم، حيث نشروا كميات كبيرة من الألغام البحرية متعددة الأحجام والأشكال والمهام.
وأشار إلى "نشر الجماعة الألغام البحرية في المياه اليمنية بالبحر الأحمر وعلى امتداد الشاطئ الغربي اليمني من باب المندب جنوبا إلى ميدي شمالا وخرجت مع ذلك مناطق اصطياد واسعة عن الإنتاج كان يقصدها الصيادين التقليديين".