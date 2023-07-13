الحوثي يفخخ البحر ويرسل ''الموت'' الى بعض الجزر اليمنية

الخميس 13 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال المرصد اليمني للألغام، إن الغاماً بحرية نشرتها ميليشيا الحوثي، اقتربت من محيط بعض الجزر في البحر الأحمر (غرب اليمن).

وأفاد المرصد الحقوقي في منشور له على "فيسبوك" أن "ألغام بحـرية متحركة إضافية تقترب من محيط بعض الجزر الواقعة في القطاع الشمالي الغربي من البحر الأحمر، بعد أن نشرها الحوثيون خلال الأيام الماضية مستغلين حالة الرياح الجنوبية الشمالية والتي ساهمت في تحريك هذه الألغام".

وأشار الى أن "تلويث البحر الأحمر بمزيد من الألغام البحرية متعددة الأحجام والمهام يهدد حركة الملاحة التجارية الدولية والحياة البحرية ويمثل خطرا محدقا على حياة الصيادين ومرتادي البحر".

ومطلع الشهر الجاري قال المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام، فارس الحميري، إن الألغام البحرية التي زرعتها مليشيات الحوثي تشكل خطرا كبيرا على اليمنيين لما لها من تأثير مباشر على حياة الآلاف من الصيادين وتداعياتها على الأمن المائي في البحر الأحمر.

وأضاف الحميري خلال كلمة له في فعالية نظمتها مؤسسة مصرية على هامش انعقاد مؤتمر اتفاقية حظر الألغام- بجنيف، أن الألغام البحرية مثلت واحدة من الأسلحة الفتاكة التي ركز عليها الحوثيون خلال حربهم، حيث نشروا كميات كبيرة من الألغام البحرية متعددة الأحجام والأشكال والمهام.

وأشار إلى "نشر الجماعة الألغام البحرية في المياه اليمنية بالبحر الأحمر وعلى امتداد الشاطئ الغربي اليمني من باب المندب جنوبا إلى ميدي شمالا وخرجت مع ذلك مناطق اصطياد واسعة عن الإنتاج كان يقصدها الصيادين التقليديين".