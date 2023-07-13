وفاة العميد الشاطر

الخميس 13 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أعلن اليوم الخميس عن وفاة عميد سابق بارز في الجيش اليمني.

وأفادت مصادر مطلعة بوفاة العميد علي حسن الشاطر في احدى مستشفيات الأردن. وشغل العميد الشاطر منصب رئيس دائرة التوجيه المعنوي سابقاً في وزارة الدفاع أبان حكم الرئيس صالح.

وبعد انقلاب الحوثيين عام 2015 خضع الشاطر مع افراد اسرته للإقامة الجبرية بصنعاء.