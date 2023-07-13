لأول مرة في تاريخ البلدين ..الكشف عن توقعان 16 اتفاقية تعاون بين السعودية وتركيا

الخميس 13 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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وقعت شركات سعودية وتركية يوم الأربعاء، 16 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة، أبرزها الصناعة والعقارات، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول".

وجرى توقيع الاتفاقيات خلال منتدى الأعمال التركي السعودي الذي انعقد في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي "DEIK" باسطنبول، بمشاركة وزير التجارة التركي، عمر بولاط، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل.

وأفادت "الأناضول" بأن اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين شملت مجالات عدة أبرزها الصناعة وقطاع العقارات، حيث يتوقع أن تساهم في تعزيز التبادل التجاري بين أنقرة والرياض.

وأوضح ماجد الحقيل، في كلمته خلال المنتدى، أن السعودية ترغب في الاستفادة بأكبر شكل ممكن من عالم الأعمال التركي، لا سيما في مجالات البنية التحتية والهندسة التقنية وتطوير البناء في المشاريع التي داخل المملكة، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين تركيا والسعودية، تواصل نموها المستمر، كما أن الطرفين سيبذلان جهودا مشتركة في المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة بينهما.

وأشار الوزير السعودي إلى الفرص التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، قائلا إن العملية المتعلقة بهذا الجانب باتت أسهل من ذي قبل، بعد صدور قوانين تحفز الاستثمار الأجنبي، كما أعرب عن رغبة بلاده في الاستفادة أكثر من عالم الأعمال التركي.

وأشار إلى استعداد الرياض لتقديم فرص كثيرة لتحفيز هذا الأمر، سواء عبر إتاحة التسهيلات أو تقديم القروض المصرفية أو إصدار قوانين جديدة تدعم الاستثمارات، مردفا: "وبالتالي، يمكن الحديث عن وجود فرص كبيرة في المملكة بالنسبة لعالم الأعمال التركي. لذا وإلى جانب هذه الرؤية، نرحّب برؤية المستثمرين الأتراك في السعودية ودعم رجال أعمالنا".

وأكد الحقيل أن تعزيز العلاقات أكثر ممكن، فضلا عن تجاوز جميع العراقيل من خلال الحفاظ على جسور التواصل والاتصال بين الجانبين، في خطوة لتأسيس شراكات عمل أقوى، داعيا الشركات التركية للمشاركة في المعرض "Cityscape Global" حول العقارات، المزمع إقامته في العاصمة الرياض بين 10 و13 سبتمبر المقبل، حيث أفردت فيه مساحة خاصة للشركات التركية في المعرض.

وعلق الوزير السعودي على زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى المملكة الأسبوع المقبل، بالقول إنها ستعزز من علاقات البلدين.

ولفت رئيس اتحاد غرف التجارة السعودية، فائز الحربي، إلى أن تركيا والسعودية تحظيان بالكثير من الفرص، موضحا أن التطورات الإيجابية في العلاقات التركية السعودية مؤخرا، انعكست إيجابا على قطاعي السياحة والصناعة بين البلدين اللذين يشهدان زخما ملحوظا، كما دعا إلى اغتنام "الفرص الكثيرة" التي تلوح في الأفق أمام الاقتصاد التركي والسعودي.

من جانبه، أعرب نائل أولباق، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، عن رغبة أنقرة في رؤية النتائج الملموسة لمنتدى الأعمال التركي السعودي في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن المنتدى سيسفر عن نتائج إيجابية، كما أضاف أن العلاقات التركية السعودية شهدت تطورات إيجابية خلال العام الأخير