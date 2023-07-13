مباحثات روسيا يمنية حول تطورات الاوضاع في اليمن

الخميس 13 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث سفير اليمن لدى موسكو الدكتور احمد الوحيشي، اليوم، مع نائب وزير الخارجية الروسي، ممثل الرئيس الروسي في الشرق الاوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، تطورات الاوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية.

وتطرق السفير الوحيشي، إلى الإجماع الأممي في مجلس الأمن الدولي لإنتقاد المليشيات في تدمير الإقتصاد اليمني والتصعيد العسكري ..داعياً الى اتخاذ موقف حازم ضد ممارساتها التي تتعارض مع الجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن.

من جانبه أكد، بوغدانوف دعم روسيا لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي..معبراً عن أمله في التوصل إلى حل سياسي وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216 .