السفارة اليمنية في برلين تنظم فعالية ثقافية عن الأدب اليمني والألماني

الخميس 13 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 123

نظمت السفارة اليمنية في المانيا، وجمعية الصداقة الالمانية العربية، اليوم، فعالية ثقافية ببرلين، تناولت الادب اليمني واوجه الشبه مع الأدب الالماني.

وأشار القائم بأعمال السفارة اليمنية لؤي الارياني، الى ما تتميز به الثقافة اليمنية من تنوع ثقافي وموروث ابداعي حضاري في مختلف المراحل..داعياً الاصدقاء الالمان الى التعرف على هذه الثقافة والتعرف على اليمن من خلالها.

فيما تحدث السفير الألماني السابق باليمن الدكتور فارنر داوم، حول الروايات والاساطير في اليمن وألمانيا، متناولاً تفرد هذه الاساطير والروايات واهميتها