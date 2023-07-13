مباحثات روسيا يمنية حول تطورات الاوضاع في اليمن السفارة اليمنية في برلين تنظم فعالية ثقافية عن الأدب اليمني والألماني أمطار رعدية خلال الساعات القادمة على 15 محافظة يمنية تمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع.. قيادي حوثي ينهب قطعة أرض مخصصة لبناء مدرسة في الحديدة صورة مدرب برشلونة يحسم موقفه من انتقال رافينيا للدوري السعودي احتجاجات شعبية غاضبة في المحافظات الجنوبية واضراب شامل في تعز تنديدا على تدهور الريال اليمني مسؤول روسي رفيع يفجر مفاجأة بشأن موعد اندلاع الحرب العالمية الثالثة بايدن يكشف عن وعد أوفى به أردوغان.. ويوجه رسالة لـ بوتين من فيلنيوس فيسبوك وتويتر توجهان ضربه موجعة لمنصات الإعلام الحوثية الرسمية البنك المركزي يتخذ إجراءات عقابية لاستعادة عافية الريال اليمني
نظمت السفارة اليمنية في المانيا، وجمعية الصداقة الالمانية العربية، اليوم، فعالية ثقافية ببرلين، تناولت الادب اليمني واوجه الشبه مع الأدب الالماني.
وأشار القائم بأعمال السفارة اليمنية لؤي الارياني، الى ما تتميز به الثقافة اليمنية من تنوع ثقافي وموروث ابداعي حضاري في مختلف المراحل..داعياً الاصدقاء الالمان الى التعرف على هذه الثقافة والتعرف على اليمن من خلالها.
فيما تحدث السفير الألماني السابق باليمن الدكتور فارنر داوم، حول الروايات والاساطير في اليمن وألمانيا، متناولاً تفرد هذه الاساطير والروايات واهميتها