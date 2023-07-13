أمطار رعدية خلال الساعات القادمة على 15 محافظة يمنية

الخميس 13 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توقع المركز الوطني للأرصاد ، هطور أمطار رعدية على عدد من المحافظات اليمنية، خلال الساعات القادمة، مع استمرار الطقس الحار في الصحارى والمناطق الساحلية.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتة الجوية رصدها محرر مأرب برس، من المتوقع ان تشهد ،محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، غرب ذمار، المحويت، جنوب البيضاء ومرتفعات أبين وشبوة هطول أمطار رعدية ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ستشهدها محافظات ريمة، حجة، عمران، صعدة ومرتفعات حضرموت والمهرة.

وأضاف أنه يتوقع طقساً حاراً إلى شديد الحرارة جافاً نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية و تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39 ـ 46 درجة مئوية، ومن المحتمل أن يكون الطقس حاراً رطباً في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 32-39 درجة مئوي

. وحذر المركز المواطنين من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس نهارا.

ودعا المركز إلى عدم التواجد أو عبور ممرات السيول، محذراً من العواصف الرعدية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية اثناء وبعد هطول الأمطار .