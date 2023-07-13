تمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع.. قيادي حوثي ينهب قطعة أرض مخصصة لبناء مدرسة في الحديدة صورة مدرب برشلونة يحسم موقفه من انتقال رافينيا للدوري السعودي احتجاجات شعبية غاضبة في المحافظات الجنوبية واضراب شامل في تعز تنديدا على تدهور الريال اليمني مسؤول روسي رفيع يفجر مفاجأة بشأن موعد اندلاع الحرب العالمية الثالثة بايدن يكشف عن وعد أوفى به أردوغان.. ويوجه رسالة لـ بوتين من فيلنيوس فيسبوك وتويتر توجهان ضربه موجعة لمنصات الإعلام الحوثية الرسمية البنك المركزي يتخذ إجراءات عقابية لاستعادة عافية الريال اليمني الكويت تدشن بناء كلية جديدة بمارب وفق معايير حديثة تضم معامل وقاعات ومصاعد ومسطحات خضراء موسكو تدعم مطالب أبوظبي بخصوص جزرها المحتلة وإيران تستدعي السفير الروسي كهرباء مأرب تستكمل توصيل الخدمة لـ 1000 أسرة نازحة بمخيمي سائلة وبطحاء الميل
كشفت مصادر محلية عن قيام أحد قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعو أبو حسين الكحلاني، بنهب وتسوير قطعة أرض تابعة لمكتب التربية والتعليم في حي سبعة يوليو بمدينة الحديدة.
وأوضحت المصادر أن الأرضية التي تمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع، مدرجة منذ سنوات ضمن مخطط لبناء مدرسة تخدم أبناء المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن مكتب الأراضي التابع للمليشيا قام بتسليم الأرض للمدعو الكحلاني دون وجه حق.
وطبقًا للمصادر، فإن الأرضية المنهوبة هي ضمن عشرات الأراضي التي تم نهبها من قِبل المليشيا وتوزيعها على قياداتها، خاصة في المناطق الواقعة شرق وجنوب الحديدة.
وتمارس المليشيات الإرهابية سياسية القمع والنهب والسلب والتغير الديمغرافي للأرض والانسان لتبقى هي فقط صاحبه الملك والناس يصبحون عبيدا لها وشقاة