تمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع.. قيادي حوثي ينهب قطعة أرض مخصصة لبناء مدرسة في الحديدة صورة

الخميس 13 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 179

كشفت مصادر محلية عن قيام أحد قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعو أبو حسين الكحلاني، بنهب وتسوير قطعة أرض تابعة لمكتب التربية والتعليم في حي سبعة يوليو بمدينة الحديدة.

‏ ‏وأوضحت المصادر أن الأرضية التي تمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع، مدرجة منذ سنوات ضمن مخطط لبناء مدرسة تخدم أبناء المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن مكتب الأراضي التابع للمليشيا قام بتسليم الأرض للمدعو الكحلاني دون وجه حق.

وطبقًا للمصادر، فإن الأرضية المنهوبة هي ضمن عشرات الأراضي التي تم نهبها من قِبل المليشيا وتوزيعها على قياداتها، خاصة في المناطق الواقعة شرق وجنوب الحديدة.

وتمارس المليشيات الإرهابية سياسية القمع والنهب والسلب والتغير الديمغرافي للأرض والانسان لتبقى هي فقط صاحبه الملك والناس يصبحون عبيدا لها وشقاة